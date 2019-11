Ministra María José Zaldívar: Las AFPs como entidades de seguridad social fallaron

En entrevista con el programa Mesa Central la titular de Trabajo y Previsión Social, indicó que si bien las AFPs tuvieron un buen manejo como entidad financiara, ese no era no era su rol principal. “Ellos no son entidades financieras, son entidades de seguridad social. Y como entidad de seguridad social falló, debieron haber cumplido un rol que era mucho más potente" enfatizó.