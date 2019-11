ee77824a54

Bloque sindical de Unidad Social se reunirá con el Gobierno después de la huelga general Así lo confirmaron parte de sus representantes después de recibir la invitación emanada desde el Ministerio del Interior. Rodrigo Fuentes Lunes 25 de noviembre 2019 18:26 hrs.

El bloque sindical de la mesa de Unidad Social confirmó que se reunirán en los próximos días con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en el Palacio de La Moneda, con el fin de sostener un diálogo en el marco de la crisis social que atraviesa el país. Los representantes laborales del colectivo precisaron que aún no tienen una fecha estimada para el encuentro, pero lo más seguro -precisaron- sea en los días posteriores a la huelga general que se efectúa este lunes y martes en todo Chile. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó lo tardío de la invitación y afirmó que “no se sentarán a negociar”, sino que más bien presentarán las peticiones sociales que tienen como bloque sindical a la espera de una respuesta posterior por parte de las autoridades del Ejecutivo. “No estamos disponibles para una nueva cocina, no somos de ese estilo, no nos interesa, de hecho, dijimos que la invitación debe ser pública, de cara a la ciudadanía y nuestras bases. Está claro a qué vamos, expondremos nuestro petitorio, luego el Gobierno tendrá que responder a las personas movilizadas más que a nosotros, ese es el marco en que está definida nuestra participación”, afirmó. En tanto, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, se refirió al proyecto de ley anunciado este domingo por el Presidente Piñera, el que pretende sacar a los militares a la calle sin necesidad de decretos. En este sentido, la dirigenta de la multisindical indicó que el Gobierno equivoca su foco para resolver el conflicto que, en definitiva –precisó-, son atender las demandas sociales de la gente movilizada. “La autoridad debe tomar un minuto de calma y no hacer anuncios rimbombantes, insistir con esta política de militarización, porque el debate de cómo recuperar el orden público tiene que ver con una ciudadanía que se sienta valorada, reconocida, y que constate que se avanza en torno a la justicia social, que ese es el gran clamor que hoy día se está expresando”, argumentó. Recordemos que este lunes y martes los trabajadores de la salud, profesores, portuarios y transportistas adhirieron al llamado a paro nacional de la mesa de Unidad Social, que agrupa a gremios del sector público y privado. Las organizaciones sindicales que suscribieron a la movilización señalaron que las razones son el rechazo y castigo a un Gobierno que ha respondido con represión brutal sobre la ciudadanía que protesta en las calles.

