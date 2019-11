8536740a94

Crisis social: manifestaciones ciudadanas marcan segunda jornada de Huelga General Los representantes de la Mesa Unidad Social valoraron la convocatoria que tuvo el nuevo llamado a paro productivo que se efectuó en todo el país. Además, recalcaron que próximamente acudirán a La Moneda para presentar sus demandas sociales a las autoridades de Gobierno. Rodrigo Fuentes Martes 26 de noviembre 2019 18:40 hrs.

Con barricadas y cortes de tránsito se concretó, este martes, la Huelga General en distintos sectores de Santiago. Durante la madrugada, integrantes del movimiento de pobladores Ukamau, interrumpieron el tránsito con barricadas en la Autopista del Sol altura Malloco. Mientras, otro grupo de la misma organización llegó hasta Pedro Aguirre Cerda con Departamental, donde desplegaron lienzos. Durante este segundo día de paro productivo llamado por la Mesa Unidad Social, también se realizaron manifestaciones en ciudades de todo el país, entre ellas, Concepción e Iquique, donde los trabajadores del sector portuario lideraron las acciones de protesta. En la capital, las organizaciones públicas y privadas que conforman el colectivo surgido por la crisis que atraviesa el país, realizaron una masiva marcha por las calles del centro de Santiago, la cual comenzó en el sector de Plaza Italia, posteriormente se movilizó por la Alameda, hasta culminar en Plaza Los Héroes. Al respecto, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, realizó un positivo balance de la convocatoria que se desarrolló pacíficamente. “Nosotros hoy día saludamos y agradecemos a todos los trabajadores y trabajadoras que se manifestaron masivamente a nivel nacional y de manera pacífica, para cerrarle la boca a aquellos que han dicho que las organizaciones, cuando convocamos, somos violentistas. Lo que nos convoca en las calles son las demandas y no este juego de piernas que han tratado de hacer algunos diciendo que nosotros somos violentistas y no queremos la paz. Ese debate hoy día se ha zanjado de manera impecable”, afirmó. En tanto, la vocera de la Coordinadora No más AFP, Carolina Espinoza, recalcó la gran adhesión nacional que tuvo la Huelga General. La representante de la organización que integra Unidad Social indicó que seguirán movilizados con más fuerza y criticó a las autoridades de Gobierno por no tomar en cuenta a las instancias ciudadanas que de una u otra forma han expresado en las calles las peticiones de la gente. “Nosotros estamos absolutamente disponibles para entregar nuestro petitorio, en establecer todas las mesas de conversación, no solo con el Ejecutivo, sino que también con todos los actores que pueden aportar a una solución. Por supuesto que queremos concretar ese diálogo lo antes posible y avanzar en los caminos de construcción democrática que tiendan a resolver esta grave crisis”, argumentó. Al respecto, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Gabriela Flores, recalcó la actitud del Gobierno que, en vez de instalar soluciones efectivas, insiste con medidas represivas que, en lo medular, vuelven a involucrar a los militares. “Los trabajadores y trabajadoras no vamos a bajar los brazos en este país, ni los pobladores, y eso tiene que escucharlo Piñera. Cómo es posible que sus asesores sean tan ciegos y sordos, que no escuchen lo que el pueblo está solicitando e insistan con proyectos de ley que solo vislumbran una mayor represión”, subrayó. Los representantes de Unidad Social recalcaron su disposición a conversar con el Gobierno y darle nuevamente a conocer sus propuestas concentradas en un petitorio de diez puntos, mismo que recoge el malestar ciudadano traducido en el estallido social que atraviesa el país hace más de un mes.

