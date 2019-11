a16deb1c7a

Derechos Humanos Nacional Política Lorena Fries por abusos sexuales de Carabineros a mujeres: "Es una práctica generalizada en el tiempo" En conversación con nuestro medio, la ex subsecretaria de Derechos Humanos explicó que bajo arresto de las fuerzas de orden aumenta la probabilidad de que se ejerza violencia sexual y, en estos casos, la labor de las organizaciones internacionales es imprescindible para que pueda ser visibilizada. Paula Campos y Claudio Medrano Miércoles 27 de noviembre 2019 18:49 hrs.

La represión que han ejercido agentes del Estado desde que estallara la crisis social en Chile ha sido foco de duras críticas y cuestionamientos. Tanto organismos nacionales como internacionales han denunciado graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de orden y seguridad del país. Son miles las víctimas, y los heridos en hospitales -según las últimas cifras del INDH- alcanzan las 2.808 personas. Dentro de estas miles de víctimas, las mujeres han sido especialmente expuestas a violencia sexual, como lo dan a conocer informes elaborados por Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Según organizaciones y testimonios, algunas de las vejaciones por las que han tenido que pasar son desnudamientos, violaciones y tocaciones de genitales. Al respecto, la ex subsecretaria de Derechos Humanos y ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, indicó a nuestro medio que la actuación de Carabineros para con las mujeres no es algo nuevo, pues desde hace años que se vienen dando denuncias de este tipo. “Esto ya lo habíamos visto antes, esta actuación de agentes del Estado, principal y fundamentalmente de Carabineros en relación con mujeres y niñas, se viene viendo en todas las manifestaciones cada vez que las mujeres y niñas son detenidas, son detenidas en los buses o en las comisarías, se producen este tipo de actos”. Para la abogada de profesión, el comportamiento de Carabineros es el reflejo de una sociedad en que predomina lo masculino y, por tanto, la incursión de la mujer en este mundo no es bien vista por un gran sector. Además de aquello, Fries sostuvo que el actual comportamiento de la fuerza de orden se debe, en gran medida, a que la sociedad y el Estado no condenó como debió ser crímenes similares ocurridos en dictadura. “El que te abusen, el que te desnuden forzadamente en una comisaría, el que te toquen los genitales, el que te violen los agentes del Estado además tiene otra connotación, que es que no dimos suficientes señales de lo que les pasó a muchas mujeres en dictadura, tan pocas señales dimos como sociedad y como Estado que esto ha seguido su curso, no con la lógica dictatorial pero, evidentemente, es una práctica que es generalizada en el tiempo que llevamos en democracia y las veces en que las mujeres han denunciado este tipo de situaciones en contextos de movilizaciones”. La ex directora del INDH explicó que bajo arresto de las fuerzas de orden aumenta la probabilidad de que se ejerza la violencia sexual y, en estos casos, la labor de las organizaciones internacionales es imprescindible para que pueda ser visibilizada. “Una vez que tú estás bajo la custodia de un agente del Estado, lo que tú hagas es constitutivo de tortura ¿por qué? Porque se supone que tú ya estás en una situación de extrema vulnerabilidad porque estás bajo la custodia, bajo el poder del agente estatal, entonces, en ese marco, la violencia sexual aparece, el problema es que no es lo suficientemente visibilizada, menos mal que Amnistía Internacional y que Human Rights Watch la incluyen en sus informes, pero no hemos visto medios de comunicación donde esto de levante”. Por lo demás, Lorena Fries criticó la forma en que Carabineros ha ejercido su labor e hizo un llamado para que la institución sea reestructurada a partir “desde cero”. En ese sentido dijo no explicarse el por qué Mario Rozas sigue al mando de las fuerzas de orden. La primera subsecretaria de Derechos Humanos también se refirió a las protestas que se han tomado las calles de Chile indicando que, a diferencia de como las ve Carabineros, no constituyen delito. “Las manifestaciones, las interrupciones del tránsito, las ocupaciones de liceo, todo eso es visto por Carabineros como una especie de atentado al orden y la verdad es que la literatura internacional tiene un margen bastante más amplio respecto de esas cosas. Interrumpir un camino no necesariamente es un acto vandálico, puede llegar a serlo, pero no necesariamente, porque es una forma de llamar la atención sobre problemas que de otra manera no son escuchados”. Al respecto, Fries separó lo que son las manifestaciones legítimas y los efectivos actos vandálicos que se han dado en algunas manifestaciones, como lo son los saqueos. Por último, Lorena Fries sostuvo que la institucionalidad y los mecanismos que se han creado en el país en pos de la igualdad de género no son lo suficientemente robustos para “abrazar la idea de igualdad”, lo que, según ella, queda demostrado en el presupuesto que el Gobierno le destina, por ejemplo, al Ministerio de la Mujer, considerablemente menor que el de otras carteras.

