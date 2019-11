cc90ed3425

Derechos Humanos Nacional Política Intelectuales, artistas y científicos demandan claridad en torno al proceso constituyente Junto al bloque sindical de Unidad Social, dieron a conocer una carta abierta donde plasman sus apreciaciones sobre la vía válida para concretar una nueva Carta Fundamental, donde se consideren las demandas sociales planteadas por la ciudadanía. Rodrigo Fuentes Jueves 28 de noviembre 2019 17:24 hrs.

En la sede de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) fue dada a conocer este jueves una carta abierta donde se exigen garantías para una asamblea constituyente. La misiva suscrita por un variado grupo personalidades públicas, artistas e intelectuales, y respaldada por la mesa Unidad Social, se emplaza al Gobierno y partidos políticos a que zanjen la incertidumbre que existe frente a un cambio y un camino válido que lleve a la elaboración de una Carta Fundamental, que sea impulsada por la misma ciudadanía. Uno de los firmantes, el escritor Jorge Baradit, indicó que en el nuevo proceso constitucional no pueden caber dobles interpretaciones, ni arreglos emanados de intereses particulares, sino que – expresó- se deben incluir y acoger las demandas de la población por las diversas instituciones estatales encargadas de encausar los mecanismos para alcanzar dicho objetivo. “Nueva Constitución fundada en principios éticos, fundada en una carta que se parezca a nosotros, no lo que alguien quiere que seamos, sino como ha sido desde nuestro inicio el pueblo chileno. No podemos permitir que se desvirtúe este momento histórico, y esta segunda carta hace énfasis en los ejes que debemos seguir trabajando, porque nada está asegurado, y mientras no perdamos ese camino, podemos conseguir el objetivo”, afirmó. En tanto, para el doctor y creador de la Fundación para la Confianza, James Hamilton, las grandes decisiones sobre una nueva Constitución deben partir de la base, precisamente de las inquietudes de las personas movilizadas, los que hoy – aseguró- son los verdaderos protagonistas. El médico alertó sobre las múltiples acciones legislativas impulsadas por el Ejecutivo que solo se enmarcan en el tema de la seguridad y la satanización del movimiento social, aspecto – indicó- que no descarta, pueda sepultar el camino para conseguir una nueva Carta Magna. “Nos están obligando a optar por el concepto del cuidado de lo material, eso es tratar de deshumanizarnos, una propaganda al estilo nazi, al estilo Goebbels, y es lo que se está instaurando en estos momentos. Se intenta introducir a un enemigo interno, demonizar un movimiento que lo que busca son valores fundamentales, con una dignidad, con una ética, con justicia, solidaridad y por sobre todo con equidad”, argumentó. Recordemos que hace una semana aproximadamente, se entregó una primera misiva al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Como fue en dicha oportunidad, esta segunda carta abierta está firmada por los Premio Nacionales, el arquitecto Miguel Lawner, la investigadora y periodista María Olivia Monckeberg, el científico José Maza, el sociólogo, politólogo, ensayista, Manuel Antonio Garretón, el presidente de la SECH Roberto Rivera, entre otras importantes personalidades. LEER SEGUNDA CARTA ABIERTA

