cc90ed3425

f20a209f96

Nacional Política Llegó su hora: diputados discuten la Acusación Constitucional contra Andrés Chadwick Fue a eso de las 15:00 horas que la acusación sorteó su primera gran valla: el rechazo de la cuestión previa. Fueron 79 los diputados que votaron en contra y, por lo tanto, se decidió proceder con el libelo. Diario Uchile Jueves 28 de noviembre 2019 17:47 hrs. Compartir

Desde aproximadamente las 10 de la mañana de este jueves, la Cámara de Diputados discute la aprobación o no de la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, mismo que cesó sus funciones el 28 de octubre pasado debido a los fuertes cuestionamientos sobre su papel en las comprobadas violaciones a los derechos humanos durante la crisis social. Fue a eso de las 15:00 horas que la acusación sorteó su primera gran valla: el rechazo de la cuestión previa. Fueron 79 los diputados que votaron en contra y, por lo tanto, se decidió proceder con el libelo. Ya en el debate por el fondo de la acusación, fue el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, quien cumplió el rol de interpelador a favor de la acción contra Chadwick. Para el parlamentario, la “inacción del ex secretario de Estado es inaceptable. “Las fuerzas policiales están bajo la dependencia del Ministerio del Interior por lo que su inacción es inaceptable. Si el ex ministro no es responsable de estas atrocidades, ¿entonces quién?”. Además, el militante de Convergencia Social calificó de “brutales” las violaciones a los DD.HH. durante las últimas semanas. “En Chile se han violado los derechos humanos en democracia, antes de esta circunstancia, antes de este contexto, en particular contra el pueblo mapuche por parte del Estado chileno por parte de diferentes gobiernos, pero la acusación que hoy nos convoca trata de la violación de los derechos humanos con especial brutalidad durante las últimas seis semanas. No se tratan de casos aislados, sino que existen patrones que se repiten con demasiada regularidad”. En cuanto a uno de los argumentos para acusar a Chadwick, Boric sostuvo que es el incumplimiento de deberes, pues la ex autoridad habría omitido adoptar medidas eficaces para mantener el orden y velar por los DD.HH. “La pregunta que nos hacemos es si es que los deberes de velar por la mantención del orden público y contener la violencia policial, que corresponden al ministro del Interior, fueron o no cumplidas en el despliegue de las fuerzas policiales durante la manifestación social reciente siguiendo un criterio que fuera efectivamente racional, necesario y proporcional. Y la respuesta que desde la parte acusadora hacemos es que claramente eso no fue así y que, por lo tanto, el ex ministro Andrés Chadwick omitió adoptar medidas eficaces para cumplir con los deberes descritos allí donde era especialmente importante dictarlos”. “Esto no es venganza, esto es justicia, esto no es revancha, esto es responsabilidad política”, puntualizó Gabriel Boric. Luego del diputado frenteamplista, fue el abogado de Andrés Chadwick, Luis Hermosilla, quien tomó la palabra. Antes, el defensor ya había dicho que los argumentos presentados por la oposición carecen de respaldo sólido y, a la vez, están llenos de condicionantes. En caso de que los diputados aprueben la acusación constitucional contra el ex ministro de Estado, serán los senadores quienes tendrán la palabra final. Son 22 los votos que se necesitan en la Cámara Alta para aprobar la acusación. En caso de que así sea, Andrés Chadwick quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos cinco años.

Desde aproximadamente las 10 de la mañana de este jueves, la Cámara de Diputados discute la aprobación o no de la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, mismo que cesó sus funciones el 28 de octubre pasado debido a los fuertes cuestionamientos sobre su papel en las comprobadas violaciones a los derechos humanos durante la crisis social. Fue a eso de las 15:00 horas que la acusación sorteó su primera gran valla: el rechazo de la cuestión previa. Fueron 79 los diputados que votaron en contra y, por lo tanto, se decidió proceder con el libelo. Ya en el debate por el fondo de la acusación, fue el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, quien cumplió el rol de interpelador a favor de la acción contra Chadwick. Para el parlamentario, la “inacción del ex secretario de Estado es inaceptable. “Las fuerzas policiales están bajo la dependencia del Ministerio del Interior por lo que su inacción es inaceptable. Si el ex ministro no es responsable de estas atrocidades, ¿entonces quién?”. Además, el militante de Convergencia Social calificó de “brutales” las violaciones a los DD.HH. durante las últimas semanas. “En Chile se han violado los derechos humanos en democracia, antes de esta circunstancia, antes de este contexto, en particular contra el pueblo mapuche por parte del Estado chileno por parte de diferentes gobiernos, pero la acusación que hoy nos convoca trata de la violación de los derechos humanos con especial brutalidad durante las últimas seis semanas. No se tratan de casos aislados, sino que existen patrones que se repiten con demasiada regularidad”. En cuanto a uno de los argumentos para acusar a Chadwick, Boric sostuvo que es el incumplimiento de deberes, pues la ex autoridad habría omitido adoptar medidas eficaces para mantener el orden y velar por los DD.HH. “La pregunta que nos hacemos es si es que los deberes de velar por la mantención del orden público y contener la violencia policial, que corresponden al ministro del Interior, fueron o no cumplidas en el despliegue de las fuerzas policiales durante la manifestación social reciente siguiendo un criterio que fuera efectivamente racional, necesario y proporcional. Y la respuesta que desde la parte acusadora hacemos es que claramente eso no fue así y que, por lo tanto, el ex ministro Andrés Chadwick omitió adoptar medidas eficaces para cumplir con los deberes descritos allí donde era especialmente importante dictarlos”. “Esto no es venganza, esto es justicia, esto no es revancha, esto es responsabilidad política”, puntualizó Gabriel Boric. Luego del diputado frenteamplista, fue el abogado de Andrés Chadwick, Luis Hermosilla, quien tomó la palabra. Antes, el defensor ya había dicho que los argumentos presentados por la oposición carecen de respaldo sólido y, a la vez, están llenos de condicionantes. En caso de que los diputados aprueben la acusación constitucional contra el ex ministro de Estado, serán los senadores quienes tendrán la palabra final. Son 22 los votos que se necesitan en la Cámara Alta para aprobar la acusación. En caso de que así sea, Andrés Chadwick quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos cinco años.