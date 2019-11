34200fa561

253bfb95fb

Nacional Funcionarios del SII exigen mayor justicia tributaria y piden retirar reforma del Congreso Distintas organizaciones del Servicio de Impuestos Internos, junto a representantes de las pymes, llegaron hasta el Ministerio de Hacienda para entregarle una carta al ministro Ignacio Briones en la que exigen el retiro del proyecto de reforma tributaria y la implementación de una ley corta con medidas para asegurar mayores ingresos. Tomas González F. Viernes 29 de noviembre 2019 13:00 hrs. Compartir

Hasta el frontis del Ministerio de Hacienda llegaron este viernes los representantes de la Asociación Nacional de Fiscalizadores y la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, junto a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres, UNAPYME y MásPymes, para entregar una carta dirigida al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. En la misiva, las asociaciones dan cuenta al secretario de Estado de la grave situación que vive el país en cuanto a la redistribución de la riqueza, enfatizando en que es una de las peores en el mundo y en que no cuenta con un sistema de seguridad social contundente que garantice acceso a servicios básicos a los ciudadanos. Así también, criticaron la realidad a la que se encuentran las micro y pequeñas empresas, las que, según indican en la carta, se enfrentan a condiciones de mercado abusivas y un sistema de regulación altamente complejo, que muchas veces dificulta o encarece en forma innecesaria su cumplimiento. Así lo expresó también el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (ANEIICH), Marcos González, quien aseguró que, a diferencia de los que ha dicho el ministro de Hacienda, el dinero para generar este cambio sí está en Chile. “Lo que se está aprobando ahora con este déficit ni siquiera va a ser capaz de desactivar la crisis que actualmente tenemos. Entonces, para poder avanzar en soluciones de verdad en materia de salud, pensiones, educación y de tener un sistema de seguridad social para el país, se requiere mucho dinero”, explicó González. “Lo que estamos planteando nosotros es que ese dinero existe en Chile. Existe a través de exenciones tributarias a las grandes empresas, existe a través de fuga de capitales al extranjero, existe a través de todas las exenciones que le estamos dando a la bolsa para que no paguen tributo a costa de todos nosotros. En el fondo tenemos un sistema tributario tremendamente injusto y es lo que queremos cambiar“, aseguró el dirigente de la ANEIICH. En ese línea, desde las organizaciones enfatizaron en que, con el fin de dar certezas y respuestas de largo plazo a la ciudadanía y avanzar en un sistema tributario más justo y equitativo, se requiere el retiro inmediato del proyecto de ley de reforma tributaria que actualmente se discute en el Senado. Fue el presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos (AFIICH), Juan Apablaza, quien se refirió a este punto, destacando que se debe generar un nuevo pacto social para avanzar hacia un pacto tributario. “Que se retire inmediatamente el proyecto de reforma tributaria que hoy día está en el Congreso porque ese proyecto no da cuenta de lo que el país hoy día exige“, pidió el dirigente de AFIICH. “El país, después del 18 de octubre, es otro Chile y, por lo tanto, lo que queremos es construir una reforma tributaria con todos los actores sociales y no solamente los actores políticos. Entendiendo la importancia que tienen, pero también es bueno que escuchen a las pymes, las asociaciones de impuestos internos, a los universitarios, al colegio de contadores y a todas las personas que tienen que ver con este pacto social, para llegar a un pacto tributario”, sostuvo Apablaza. Por su parte, en representación de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Luis Solís se refirió a la segunda exigencia que hicieron las organizaciones al ministro Briones: un proyecto de ley corta que asegure mayores ingresos para solventar las demandas sociales más urgentes, con el objetivo de viabilizar una salida institucional a la crisis. En ese sentido, Solís sostuvo que la reforma tributaria no es un tema urgente, como sí lo son medidas concretas para micro y medianas empresas. “En particular una agenda corta, que permita resolver los problemas de la pequeña y mediana empresa hoy, en los próximos 60 días y con urgencia. Pero eso no es la reforma tributaria, esa es una agenda corta”, sostuvo el representante de Conadecus. “Estamos en esa línea, que se avance en la agenda corta y se deje la reforma tributaria para otro momento, porque seguramente en la nueva Constitución que nos vamos a dar los chilenos se debiese recoger y contar con un sistema tributario equitativo“, agregó Solís. Entre las alternativas que propusieron las organizaciones para conseguir estos mayores ingresos están: el eliminar los Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas (PPUA), limitar el plazo de uso de pérdidas de arrastre, la existencia de un Royalty minero distinto del Impuesto Específico a la Actividad Minera, eliminar los beneficios tributarios a los Fondos de Inversión Privada y así también los beneficios que otorga el Art. 107 de la Ley de la Renta. *Foto en portada: Radio Universidad de Chile.

Hasta el frontis del Ministerio de Hacienda llegaron este viernes los representantes de la Asociación Nacional de Fiscalizadores y la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, junto a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres, UNAPYME y MásPymes, para entregar una carta dirigida al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. En la misiva, las asociaciones dan cuenta al secretario de Estado de la grave situación que vive el país en cuanto a la redistribución de la riqueza, enfatizando en que es una de las peores en el mundo y en que no cuenta con un sistema de seguridad social contundente que garantice acceso a servicios básicos a los ciudadanos. Así también, criticaron la realidad a la que se encuentran las micro y pequeñas empresas, las que, según indican en la carta, se enfrentan a condiciones de mercado abusivas y un sistema de regulación altamente complejo, que muchas veces dificulta o encarece en forma innecesaria su cumplimiento. Así lo expresó también el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (ANEIICH), Marcos González, quien aseguró que, a diferencia de los que ha dicho el ministro de Hacienda, el dinero para generar este cambio sí está en Chile. “Lo que se está aprobando ahora con este déficit ni siquiera va a ser capaz de desactivar la crisis que actualmente tenemos. Entonces, para poder avanzar en soluciones de verdad en materia de salud, pensiones, educación y de tener un sistema de seguridad social para el país, se requiere mucho dinero”, explicó González. “Lo que estamos planteando nosotros es que ese dinero existe en Chile. Existe a través de exenciones tributarias a las grandes empresas, existe a través de fuga de capitales al extranjero, existe a través de todas las exenciones que le estamos dando a la bolsa para que no paguen tributo a costa de todos nosotros. En el fondo tenemos un sistema tributario tremendamente injusto y es lo que queremos cambiar“, aseguró el dirigente de la ANEIICH. En ese línea, desde las organizaciones enfatizaron en que, con el fin de dar certezas y respuestas de largo plazo a la ciudadanía y avanzar en un sistema tributario más justo y equitativo, se requiere el retiro inmediato del proyecto de ley de reforma tributaria que actualmente se discute en el Senado. Fue el presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos (AFIICH), Juan Apablaza, quien se refirió a este punto, destacando que se debe generar un nuevo pacto social para avanzar hacia un pacto tributario. “Que se retire inmediatamente el proyecto de reforma tributaria que hoy día está en el Congreso porque ese proyecto no da cuenta de lo que el país hoy día exige“, pidió el dirigente de AFIICH. “El país, después del 18 de octubre, es otro Chile y, por lo tanto, lo que queremos es construir una reforma tributaria con todos los actores sociales y no solamente los actores políticos. Entendiendo la importancia que tienen, pero también es bueno que escuchen a las pymes, las asociaciones de impuestos internos, a los universitarios, al colegio de contadores y a todas las personas que tienen que ver con este pacto social, para llegar a un pacto tributario”, sostuvo Apablaza. Por su parte, en representación de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Luis Solís se refirió a la segunda exigencia que hicieron las organizaciones al ministro Briones: un proyecto de ley corta que asegure mayores ingresos para solventar las demandas sociales más urgentes, con el objetivo de viabilizar una salida institucional a la crisis. En ese sentido, Solís sostuvo que la reforma tributaria no es un tema urgente, como sí lo son medidas concretas para micro y medianas empresas. “En particular una agenda corta, que permita resolver los problemas de la pequeña y mediana empresa hoy, en los próximos 60 días y con urgencia. Pero eso no es la reforma tributaria, esa es una agenda corta”, sostuvo el representante de Conadecus. “Estamos en esa línea, que se avance en la agenda corta y se deje la reforma tributaria para otro momento, porque seguramente en la nueva Constitución que nos vamos a dar los chilenos se debiese recoger y contar con un sistema tributario equitativo“, agregó Solís. Entre las alternativas que propusieron las organizaciones para conseguir estos mayores ingresos están: el eliminar los Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas (PPUA), limitar el plazo de uso de pérdidas de arrastre, la existencia de un Royalty minero distinto del Impuesto Específico a la Actividad Minera, eliminar los beneficios tributarios a los Fondos de Inversión Privada y así también los beneficios que otorga el Art. 107 de la Ley de la Renta. *Foto en portada: Radio Universidad de Chile.