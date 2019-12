fc8fb4e4ac

Nacional Política El análisis de Fundación Nodo XXI para superar la crisis social El último análisis hecho tiene especial relevancia, pues se da un en contexto único de rebelión que tiene en jaque a la clase política y a la institucionalidad del país. Diario Uchile Lunes 2 de diciembre 2019 8:07 hrs.

play pause Descargar Desde hace un tiempo la Fundación Nodo XXI viene aportando al debate político y social de nuestro país. Es con este objetivo que cada cierto tiempo analizan la coyuntura nacional, donde diversos actores académicos, dirigentes sociales, políticos y estudiantes, dejan sus aportes. El último análisis hecho tiene especial relevancia, pues se da un en contexto único de rebelión que tiene en jaque a la clase política y a la institucionalidad del país. Para conversar de aquello, la Directora Ejecutiva de Fundación Nodo XXI, Camila Miranda, conversó con nuestro medio. Para ella, la principal dificultad que enfrenta el país y los posibles acuerdos que se pudieran alcanzar es la desconfianza existente de la población hacia los representantes políticos actuales. “Estamos ante un desafío que veníamos arrastrando desde antes de que surgiera este estallido, que es la gran distancia entre lo que pasa en nuestras vidas cotidianas, nuestros espacios de encuentro y socialización y lo que pasa en los espacios donde, se supone, pueden tomar las decisiones sobre el país, la política institucional. Y esa distancia venía operando hace mucho tiempo atrás y hoy se hace crítica, porque hay un diálogo muy difícil de llevar. A veces he escuchado ideas como el ‘qué bueno que este movimiento no lo represente nadie porque así no lo pueden comprar’, o sea, hay una desconfianza instalada muy profundamente en la sociedad”. Camila Miranda también se refirió a los problemas de la izquierda, pues la división entre las distintas tendencias es clara y preocupante. Según la directora ejecutiva de Nodo XXI las críticas entre este sector político es una virtud, sin embargo hay que procurar que estas comiencen a ser constructivas. “Hay un pueblo, hay una fuerza social que se expresa, que quiere transformaciones, entonces uno podría decir ‘esta es una oportunidad sin igual, clave’, sin embargo, estamos discutiendo entre nosotros e impugnándonos unos a otros. Esto ha sido relevante en la tradición de la izquierda, el poder criticarse abiertamente, ahora lo importante es que esa crítica comience a ser constructiva y nos lleve a acuerdos comunes”. El último análisis de la Fundación Nodo XXI contó con la participación de Boris Cofré (Movimiento de Pobladores UKAMAU), Camila Miranda (Fundación Nodo XXI), Camila Rojas (Frente Amplio, Partido Comunes), Carlos Ruiz (Fundación Nodo XXI), Fanny Pollarolo (Partido Socialista), Gabriel de la Fuente (Partido Socialista), Gaspar Navarrete (Centro de Estudiantes Instituto Nacional), Javiera Toro (Frente Amplio, Partido Comunes), Julio Pinto (Académico USACH), Manuel Antonio Garretón (Académico U. de Chile), Rodrigo Pérez (Centro de Estudiantes Instituto Nacional), Víctor Orellana (Fundación Nodo XXI). Puedes revisar el informe de análisis en el siguiente enlace: Analisis de coyuntura N°2 (8.11.19)

