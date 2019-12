26dee51b93

Derechos Humanos Nacional Política Bloque sindical de Unidad Social exige legislar en base a las demandas ciudadanas A raíz de la pasividad del Ejecutivo, los representantes del colectivo se reunieron con los jefes de todas las bancadas de diputados de oposición con el propósito de definir una agenda legislativa conjunta y coherente con las reivindicaciones sociales. Rodrigo Fuentes Martes 3 de diciembre 2019 19:05 hrs.

Después de casi dos meses de crisis social, recién este martes los representantes en la Cámara Baja de los partidos de oposición se reunieron con el bloque sindical de Unidad Social, esto, con el fin de intercambiar propuestas y definir una agenda legislativa basada en las demandas ciudadanas. Además de criticar la tardanza para conformar este tipo de instancias de diálogo, los delegados del colectivo manifestaron a los diputados que es imperativo trabajar en temas claves para la gente, tomando en cuenta la parsimonia que ha demostrado el Ejecutivo frente a temas como salario mínimo de 500 mil pesos, pensiones que partan y sean equivalentes a dicho monto, canasta de servicios básicos protegidos, derechos sociales, una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, entre otras acciones. Al respecto, el vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina, precisó que, en materia de jubilaciones, el Gobierno ha insistido con proyectos que no solucionan el fondo del problema, no tocando al modelo privado que en noviembre pasado obtuvo ganancias por sobre los 500 millones de dólares. “La gente no es tonta, entiende perfectamente, y lo que estamos percibiendo por parte de las instituciones del Estado es un permanente desdén, por eso venimos a exigirles que se pongan a la altura de los tiempos, y decirles que la ciudadanía no les va a perdonar lo que están haciendo, que es validar la agenda legislativa de este Gobierno que no escucha las demandas”, afirmó. Concretada la reunión en la sede del Congreso en Santiago, el presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar, reafirmó la crítica a los parlamentarios, quienes -aseguró- se han dedicado a discutir proyectos del Ejecutivo, que no abordan soluciones reales a problemas que nacen de una estructura. “El Presidente de un dígito de apoyo anuncia un bono de 100 mil pesos, y ese bono siempre será bien recepcionado, pero no es posible suponer que esa es la solución a la crisis que atraviesa Chile hoy. Esa más bien parece una operación comunicacional que da cuenta de la profundidad de lo que se está demandando y de la crisis institucional, económica y social que está viviendo el país”, argumentó. Al respecto, el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, coincidió con los representantes del bloque sindical de Unidad Social sobre discutir reformas de fondo y construir una agenda social conjunta. Precisó que la salida a la crisis comprende dos aspectos, una solución política a través de un proceso constituyente soberano y atender a las demandas sociales que – a su juicio- el Gobierno no quiere resolver a través de modificaciones profundas al modelo actual. “Lo que nos dice el ministro Briones es que el paquete económico solo busca combatir el impacto que tendrían las movilizaciones, es culpar a quienes protestaron de haber paralizado la economía, y el gran logro de esta iniciativa es volver a lo que teníamos antes del 17 de octubre. La autoridad no considera que el tema son reformas en materia social muy profundas. Ahora, no es que el ministro se equivoque, por supuesto que respaldamos el apoyo a las pymes para que no despidan trabajadores, por supuesto que queremos que haya más gasto en infraestructura, pero eso no resuelve la crisis que tiene Chile”, subrayó. Durante la reunión con los diputados jefes de bancada de oposición se acordó entregar una respuesta formal al planteamiento del bloque sindical de Unidad Social para el próximo lunes y, así, agilizar y centrarse en una agenda legislativa que demuestre a la ciudadanía que el Congreso está atendiendo a los problemas que detonaron el malestar social.

