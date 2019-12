3d9e021248

Derechos Humanos Nacional Política Este miércoles vence el plazo para que Sebastián Piñera conteste la Acusación Constitucional en su contra La comisión terminó la sesión a eso de las 16:00 horas. Por lo pronto, el presidente Piñera tiene hasta este miércoles a las 23:59 horas para contestar a la posible acusación, y el martes 10 se debiese presentar su defensa. El miércoles 11 la comisión debiese votar la acusación, mientras que en Sala se vería el jueves 12. Diario Uchile Martes 3 de diciembre 2019 18:20 hrs.

Durante este martes, la comisión que revisa la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera se reunió por segundo día consecutivo para analizar los argumentos en contra y en defensa del mandatario. La acción en contra del jefe de Estado fue presentada por un grupo de parlamentarios de oposición por, según ellos, “las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado” durante la crisis social. Quien asistió a la instancia fue el canciller de Chile, Teodoro Ribera. En su defensa al mandatario, el secretario de Estado argumentó que la acusación no corresponde, pues él no sería el responsable de los abusos que puedan cometer las fuerzas de orden y/o seguridad. De ser así –sostuvo Ribera- al menos otros tres ex presidentes hubiesen sido acusados constitucionalmente. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a Chile en ocho o nueve oportunidades, lo ha sancionado, acá no estamos hablando de juicios de valor, declaraciones, no; sanción, causa concluida sancionándose a Chile. Cuando se sanciona al Estado de Chile por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿es responsable el presidente? No, lógico que no lo es, porque si lo fuera tendríamos al menos tres presidentes, antes que este, con causal de Acusación Constitucional, por tanto, no podemos plantear que se mancilla el honor o se traiciona a la patria porque un tercero tenga una opinión u otra, incluso si proviniera esta de órganos internacionales que ejercen jurisdicción”. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile negó que en el país las violaciones a los derechos humanos sean sistemáticas y generalizadas, y para eso se sustentó en que ninguna organización internacional hizo semejante acusación. “El escrito cita a diversos organismos, personalidades o medios de comunicación internacionales, cita por ejemplo a Amnistía Internacional y a Human Rights Watch. Efectivamente Amnistía Internacional emitió un informe el 24 de octubre –que fue duro-, pero no afirmó que fueran infracciones de carácter sistematizado o generalizado, no lo hizo. Y tampoco lo realizó con posterioridad Human Rights Watch, y tampoco lo hizo con posterioridad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el contrario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración extremadamente reconocedora de la disposición del Gobierno de Chile y, por lo tanto, no está en la línea de lo que han señalado los acusadores”. Inmediatamente el canciller tuvo la réplica de la diputada comunista Carmen Hertz, quien desmintió las afirmaciones de Ribera, pues la parlamentaria le recordó que los informes presentados tanto por organizaciones nacionales como internacionales sí reconocen violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos. “En primer lugar el señalar que no existe ningún organismo nacional ni internacional que haya hablado de violaciones generalizadas a los derechos humanos eso no es así. La Defensoría de la Niñez ha dicho con mucha claridad que en Chile ha existido una política generalizada y sistemática de violación a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Amnistía Internacional, la ONG más importante a nivel global en materia de derechos humanos, dijo con toda claridad que en Chile se cometen violaciones sistemáticas y generalizadas. Me gustaría recordar al canciller lo mucho que alabó el Gobierno el informe de Amnistía Internacional cuando fue sobre Venezuela. Ahora que es sobre Chile, Amnistía Internacional es denostada”. Por otra parte, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Nancy Yañez -quien también expuso en la instancia-, si bien no afirmó que las violaciones a los derechos fundamentales hayan sido sistemáticas, explicó las circunstancias en que sí lo serían, y lo explicó con casos que, se ha comprobado, han sucedido en Chile. “Existe sistematicidad cada vez que un conjunto de actos no se explica por el azar, sino que responden a actos que guardan cierta similitud. La violencia sexual por ejemplo constituye, en definitiva, una expresión de sistematicidad por la gravedad de los hechos y precisamente cuando las autoridades gubernamentales se niegan a reconocer la dimensión de este tipo de ilícitos perpetrados en el contexto de protesta social”. La comisión terminó la sesión a eso de las 16:00 horas. Por lo pronto, el presidente Piñera tiene hasta este miércoles a las 23:59 horas para contestar a la posible acusación, y el martes 10 se debiese presentar su defensa. El miércoles 11 la comisión debiese votar la acusación, mientras que en Sala se vería el jueves 12.

