Nacional Política Tomás Hirsch: "La razón de ser del Frente Amplio es proponer una transformación estructural" En conversación con nuestro noticiario Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, el diputado humanista criticó el actuar del Frente Amplio frente a la crisis, indicando que es urgente crear un espacio de reflexión sobre los propósitos de la coalición. Martes 3 de diciembre 2019 16:45 hrs.

El pasado domingo, el Partido Humanista (PH) emitió un comunicado para anunciar que los próximos 7 y 8 de diciembre iniciará una consulta interna para decidir si continuará participando en el Frente Amplio. En ese contexto y en conversación con Radioanálisis, el diputado humanista Tomás Hirsh señaló que “hay una situación que no es fácil dentro del Frente Amplio”.”Tiene que ver con una serie de definiciones que han tomado algunos partidos”, dijo. “Hay tres partidos que firmaron el acuerdo junto al resto de las coaliciones de los partidos de Gobierno y de la ex Nueva Mayoría, pero, más allá de eso, diría que hay un momento en el cual es necesario reflexionar sobre cuál es el proyecto del Frente Amplio, qué es lo que nos une, para dónde vamos y cuáles son las razones fundamentales de nuestra existencia”, declaró el parlamentario. “La razón de ser del Frente Amplio es proponer al país una transformación estructural en lo político, en lo económico y en lo social. El buen resultado de la elección presidencial con Beatriz Sánchez se debió justamente a eso, a que una parte importante de la ciudadanía, un 20 por ciento, captó y sintonizó con esta propuesta”, añadió. El parlamentario también sostuvo que hoy el Frente Amplio enfrenta un momento crucial y que no puede relajarse. “Efectivamente, se corre el riesgo de terminar acomodándose a las lógicas del poder y planteando reformas, retoques o pequeñas correcciones a un modelo”, sostuvo, añadiendo: “ese es un camino que terminaría consolidando un modelo que es bueno para unos pocos, pero muy postergador de derechos de la mayoría”. En esa línea, el diputado se manifestó a favor de construir coaliciones que logren dialogar entre sí. No obstante, señaló que ningún pacto puede existir sólo por objetivos electorales. “No es suficiente”, aseveró. “El Frente Amplio es mucho más que su bancada parlamentaria, tiene que estar presente en las demandas de vivienda, salud, educación, mejor calidad de trabajo, pensiones dignas”, recalcó, agregando que en ningún caso se trata de reemplazar a las organizaciones sociales. Finalmente, el parlamentario cuestionó la agenda social instaurada por el Gobierno, indicando que el modelo debe transformarse radicalmente y no ser sometido a retoques que no dan solución a las demandas de la ciudadanía: “En rigor, acá no hay ninguna respuesta de importancia en materia social”, criticó Hirsch.

