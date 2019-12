22ed4033b7

Justicia Abbott responde al Gobierno y lo critica por desviar el conflicto social hacia el ámbito penal El Fiscal Nacional señaló que la crisis social es un asunto que debe ser resuelto políticamente y que la institución que él dirige no ha sido cuestionada por las organizaciones internacionales que han estado presentes en Chile observando el desarrollo de las movilizaciones ciudadanas. Diario UChile Miércoles 4 de diciembre 2019 11:32 hrs.

La mañana de este miércoles, en radio Cooperativa, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, refutó las críticas emanadas del Ministerio del Interior, particularmente del subsecretario Rodrigo Ubilla, quien reprochó al Ministerio Público el que no acompañara al Gobierno en la persecución de los delitos de violencia y saqueos ocurridos en las últimas semanas en nuestro país. Según Ubilla quienes han sido detenidos por estas causales “quedan rápidamente en libertad, ni si quiera van a los controles”. El Fiscal Nacional señaló que lo expuesto por Ubilla no responde a la realidad, pues “hasta el 22 de noviembre hemos pasado a control de detención a más 30 mil personas, hemos formalizado a más de 20 mil y tenemos más de 2 mil personas en prisión preventiva”. Según la más alta autoridad del Ministerio Público, al interior de la institución existe inquietud por las declaraciones de los personeros de gobierno pues “se trata de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político, cuyos responsables no han tenido la capacidad de poder solucionar”. A lo anterior, Abbott agregó que los organismos internacionales que han venido a observar la situación país en medio de la crisis social no han levantado cuestionamientos a la labor ejercida por el órgano investigador. “Los informes de todas estas instituciones relativas a los derechos humanos no dicen relación con críticas a funcionarios del sistema judicial, no hay críticas a cómo hemos actuado hasta ahora, porque lo hemos hecho bien”. En ese sentido, el Fiscal Nacional analizó la actitud de parte de las autoridades de Gobierno cuando la Fiscalía ha tenido éxito en su labor investigativa. “El subsecretario del Interior y los ministros del Interior de todos los gobiernos cada vez que hay un procedimiento policial exitoso aparecen en la prensa junto con las policías, a veces con los fiscales Entonces, los éxitos sí los reclaman, pero cuando hay críticas dicen ‘no, es el Ministerio Público’. Ahí no tienen ninguna responsabilidad ni vinculación. Es decir, las utilidades las hace el Ministerio del Interior y las pérdidas las hace el Ministerio Público”, concluyó.

