Comisión que analiza Acusación Constitucional al Presidente ad portas de una semana crucial Los cinco diputados que conforman la comisión escucharon, como ha sido la tónica todos estos días, a los expositores invitados para que den sus puntos de vista respecto de la mediática acción. Diario Uchile Jueves 5 de diciembre 2019

La jornada de este jueves, nuevamente se reunió la comisión que analiza la Acusación Constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por su eventual responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante la presente crisis social. La ocasión fue la quinta vez en que la instancia se reunió y la cuarta de manera consecutiva, sin embargo, esta vez había un ingrediente extra: la noche de este miércoles el mandatario entregó su defensa. 155 páginas tiene el escrito presentado por el Presidente. Con ese antecedente, los cinco diputados que conforman la comisión escucharon, como ha sido la tónica todos estos días, a los expositores invitados para que den sus puntos de vista respecto de la mediática acción. Entre quienes acudieron a la sesión estuvo la abogada Camila Troncoso, miembro de la Asociación de Abogadas Feministas, quien cuestionó los protocolos de Carabineros y los desnudamientos que estos hacen a mujeres dentro de las comisarías. “Creemos que hay que revisar los protocolos, pero aun con las partes de los protocolos que están acordes con los estándares internacionales, de todas maneras, vemos estas prácticas que son vulneradoras de esto. Es decir, que un protocolo establezca expresamente que no se puede desnudar a las personas que están siendo detenidas pero que, en la práctica, vemos que en el 95 por ciento de nuestros casos desnudan a las mujeres en comisarías, nos habla de prácticas que están arraigadas en las instituciones. Y es relevante, además, que son prácticas que no solo ocurren ahora, no solo ocurren con el estallido de octubre, sino que son prácticas que hemos visto en todas las manifestaciones, por ejemplo, en las manifestaciones estudiantiles del 2011”. Quien también acudió a la instancia fue Valentina Miranda, de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. Miranda interpeló a al Estado de Chile y a la Cámara de Diputados por, según ella, no legislar en favor de los derechos humanos. “Salir con escudos no es algo normal, no he visto ninguna manifestación en Europa en donde los manifestantes salgan con escudos porque se tienen que proteger de proyectiles, no es posible que hoy una fundación nos haya donado antiparras para salir a manifestarnos, en qué lugar del mundo organizaciones donan antiparras a menores de edad para poder protestar de manera segura, en qué lugar del mundo existen tantas personas ciegas por culpa de una policía estatal, en qué lugar del mundo existe una historia como la que tenemos nosotros con respecto de Carabineros y militares. Yo me pregunto hasta cuándo el Estado de Chile y hasta cuándo la Cámara de Diputados no se va a hacer cargo de legislar leyes que condenen la violación de los derechos humanos”. Por otra parte, Milenko Bertrand, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Católica, sostuvo que la Acusación Constitucional en contra de Sebastián Piñera carece de pruebas válidas para el análisis jurídico. “A mí, al menos en la revisión del libelo acusatorio, me fue imposible encontrar una situación, un ejemplo de un acto del Presidente de la República que pudiese ser considerado como un acto que consintiese la violación de derechos humanos. Estoy de acuerdo que hay algunas expresiones que no han sido afortunadas y hay situaciones que uno podrá estar o no de acuerdo, en su fuero interno, con manejos que pudieron haber existido pero, desde el análisis jurídico, es indudable que la acusación carece de toda prueba bajo este estándar probatorio que pide una prueba fehaciente de parte de quien acusa. De hecho, para el académico, Sebastián Piñera sí se ha preocupado de resguardar los derechos fundamentales. “A mi parecer el Presidente de la República, desde el primer día, con mayor o menor éxito, ha tratado de resguardar que, dada la situación país que existía –que era una situación de extrema gravedad- se resguardaran los derechos humanos”. En la misma línea, el abogado especialista en Derecho Constitucional, Víctor Manuel Avilés, aseguró que las omisiones que pudo haber tenido Carabineros con respecto de sus protocolos no son responsabilidad del mandatario de turno. “Yo creo que efectivamente, durante años, el Estado de Chile ha acumulado una deuda y han existido violaciones de derechos humanos por parte del Sename, pero la razón por la cual no se acusó a la Presidenta Bachelet es simplemente porque no podía acusarse a la presidente Bachelet. El hecho de que el Estado haya sido, durante décadas, negligente en cuanto a desarrollar el debido cuidado en estas instituciones que deben resguardar los derechos de los niños no es asociado directamente a un acto de su administración, en este caso de la administración de Michelle Bachelet y, en consecuencia, este es el punto que quiero hacer notar: que esta acusación representa un cambio de estándar porque mueve, de alguna manera, lo que es una eventual omisión de Carabineros en sus protocolos, arrastrada por años, a una responsabilidad concreta de un Jefe de Estado y estimo que eso no es compatible con su administración”. Recordemos que el presidente Piñera contestó este miércoles a la Acusación, y el martes 10 se debiese presentar su defensa. El miércoles 11 la comisión debiese votar la acusación, mientras que en Sala se vería el jueves 12.

