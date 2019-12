fd87041f8b

Internacional Francia: las razones detrás de la movilización convocada para este jueves La reforma de las pensiones fue la promesa de campaña del Presidente Emmanuel Macron. El objetivo anunciado era simplificar el sistema actual y eliminar las desigualdades que genera. Sin embargo, este jueves se realizará, en toda Francia, una fuerte movilización contra esta reforma. RFI Jueves 5 de diciembre 2019 10:26 hrs.

Hablar de jubilación en Francia no es tema fácil, porque existen varios sistemas de pensiones. Además del régimen general, que cubre el 68 por ciento de la población activa, también está el régimen de los funcionarios y los 42 regímenes especiales. Estos últimos corresponden a empresas que han firmado acuerdos que son a menudo ventajosos y que permiten, entre otras cosas, jubilarse más temprano o con mejores condiciones. Entre los regímenes especiales se encuentran los de la Red de Transportes Parisinos (RATP) y la Red Nacional de Transportes Ferroviarios (SNCF), que representan a más de 300 mil personas. En este segmento también están los sistemas de la Comedia Francesa, la Ópera de París o el Banco de Francia. Según Gerald Darmanin, ministro de Cuentas Públicas, cada año, el Estado devuelve 8 mil millones de euros al fondo para mantenerlos en equilibrio. Y es para poner fin a estos regímenes especiales que el Ejecutivo quiere ahora fusionarlos en un sistema “universal” de puntos. En realidad, nadie sabe exactamente cuál será el contenido final de la reforma. Incluso, su fecha de aplicación sigue siendo objeto de numerosos debates. Si bien los franceses se dicen en su mayoría favorables a una reforma del sistema de pensiones (76 por ciento), el 64 por ciento no confía en el Gobierno para llevarla a cabo, según un sondeo del instituto IFOP para el Journal du Dimanche. Hacia un sistema universal De momento, las pensiones se calculan en función del número de trimestres trabajados. Dependiendo del año de nacimiento, se debe acumular un cierto número de trimestres para poder jubilarse. Siempre se puede hacer antes, pero en este caso la pensión será incompleta. Con la reforma, el Presidente Emmanuel Macron quiere un sistema único de puntos en el que un euro aportado abra los mismos derechos a todos los ciudadanos, a través de una cuenta virtual donde los trabajadores acumulan puntos a lo largo de sus carreras. Al final de su vida activa, su número de puntos será convertido en pensión mediante el cálculo del valor del punto que será el mismo para todos. Esta reforma no afecta a la base del sistema de solidaridad intergeneracional. Las cotizaciones siguen siendo obligatorias y el principio de reparto no cambia: los trabajadores siguen cotizando para financiar las pensiones de los jubilados actuales. Posible aumento de la edad legal de jubilación Por el momento, la edad de jubilación es de 62 años y Macron se ha comprometido a no cambiarla. Sin embargo, puede que no cumpla su promesa, porque las últimas previsiones del Consejo de Orientación de Pensiones (COR, por sus siglas en francés) muestran que habrá un déficit de 10 mil millones de euros en 2022. El informe no prevé un retorno al equilibrio hasta 2042, pero el Ejecutivo quiere que las cuentas estén equilibradas en 2025, fecha de la aplicación de la reforma de las pensiones. Para ello, podría modificar en los próximos cinco años algunos parámetros, como el aumento de la edad legal de jubilación o el aumento de la duración del periodo de cotización, lo que obligaría a trabajar más tiempo. De ahí el descontento de la calle y de muchos sindicatos que rechazan la abolición de los regímenes especiales y el paso a un sistema de pensiones basado en puntos.

Pensiones más bajas, según los sindicatos Los sindicatos dudan de los beneficios de la futura reforma, sobre todo a partir de un estudio reciente del Instituto de Protección Social que señala debilidades, particularmente, para los padres de familias numerosas o para las madres que han tenido carreras con pausas. Según los sindicatos, el nuevo método de cálculo reducirá las pensiones, porque ya no se calcularán en función de los mejores 25 años de la vida activa del trabajador, sino en función de toda su carrera. Por último, consideran que no se tienen suficientemente en cuenta las largas carreras y la dureza del trabajo. Otro punto polémico, la “cláusula del abuelo”, según la cual el nuevo sistema se aplicaría exclusivamente a los recién llegados al mercado laboral en la fecha en que se introduzca la reforma. Esto afectaría a los jóvenes nacidos a partir de principios de los años 2000. ¿Quién estará de huelga este 5 de diciembre? La huelga de este jueves no concierne únicamente a los trabajadores que dependen de los 42 regímenes especiales, como lo dio a entender el propio Presidente Emmanuel Macron. A las empresas de transportes (RATP, SNCF, e incluso Air France) se suman los hospitales, la educación y los estudiantes. Los “chalecos amarillos” también estarán presentes. Los abogados y magistrados llaman por su parte a un día de “Justicia muerta”. Por otra parte, sindicatos de policías pidieron solidarizar con la protesta en el seno de las comisarías con acciones simbólicas. Los bomberos también participarán en la movilización. El ministro del Interior, Christophe Castaner, anunció el miércoles que se han declarado 245 concentraciones y manifestaciones en toda Francia para este 5 de diciembre.

