Trump acusa al primer ministro de Canadá de tener dos caras

Donald Trump acusó el miércoles al primer ministro canadiense Justin Trudeau de tener “dos caras”, tras ser descubierto por las cámaras de televisión aparentemente riéndose del presidente estadounidense junto a otros líderes durante una recepción al margen de la cumbre de la OTAN.

A conversation about Donald Trump between Justin Trudeau, Emmanuel Macron and Boris Johnson was captured on camera while the NATO leaders were attending a reception at Buckingham Palace https://t.co/zqHujWseRh pic.twitter.com/v8b9bQm7sw

— Reuters (@Reuters) December 4, 2019