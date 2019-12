7175e98194

0300028b59

Economía Ignacio Briones: “Hay una tendencia a la búsqueda de la ganancia individual y un sacrificio de la solución colectiva” En conversación con el diario El Mercurio, el ministro de Hacienda se refirió además al proceso constituyente y aseguró que "hay que desdramatizar el debate constitucional". Claudio Medrano Domingo 8 de diciembre 2019 10:18 hrs. Compartir

“El desafío mayor es sacar adelante una hoja de ruta que permita avanzar en una agenda social reformista, pero a la vez financieramente responsable para el mediano y largo plazo“, afirmó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, respecto del trabajo que está desarrollando actualmente en dicha secretaría de Estado. En entrevista con el diario El Mercurio, el ministro de Hacienda agregó que “es necesario definir cuáles son las prioridades y las exigencias de mediano y largo plazo que queremos satisfacer como país, con un punto de partida y de llegada. No es posible hacerlo todo, ni en los órdenes de magnitud que se reclaman”, recalcó. En ese sentido, defendió las políticas que se han emprendido hasta el momento y recalcó que “los gastos permanentes tienen que ser financiados con ingresos permanentes, por eso es que tener esta discusión sobre la hoja de ruta social, económica y tributaria es tan relevante. Y los shock transitorios como el que estamos viviendo se financian con recursos corrientes. En consecuencia, no se puede pretender financiar gastos permanentes con ahorros que se terminan acabando y con niveles de endeudamiento que también tienen un límite”. De todas formas, el secretario de Estado se mostró optimista con el futuro “ahora cuando la normalidad se retoma, vemos que las calles se vuelven a llenar de gente, que los cafés y los comercios vuelven a abrir y eso da mucho optimismo. Si la cotidianidad vuelve, tenemos una buena base y una economía sana para retomar”. En la misma línea, deslizó una crítica a los partidos y parlamentarios “veo que en todo el espectro político puede producirse una tendencia a la búsqueda de la ganancia individual y un sacrificio a la solución colectiva”, respecto de esto, recordó algunos episodios que se han vivido en el Congreso en las últimas semanas “se han presentado indicaciones que son inadmisibles o inconstitucionales, con plena conciencia de que lo son, como lo hemos visto en la comisión de Trabajo recientemente, haciendo gárgaras de que la inadmisibilidad se justifica en aras de otras razones políticas, me parece que es una señal que va en la dirección de lo que señalo: privilegiar lo individual, mi agenda, mi mensaje, por sobre lo colectivo“. “Hay que desdramatizar el debate constitucional” El ministro de Hacienda Ignacio Briones se refirió además al debate constitucional y los resquemores que ha provocado en cierto sector del empresariado y los mercados, en ese sentido, el jefe de la billetera fiscal recalcó que “cualquier cambio constitucional genera incertidumbre. Pero quiero poner en perspectiva esto. Cuando uno habla con inversionistas extranjeros, su principal preocupación tiene que ver con que se retome la cotidianidad de la economía, que la violencia que hemos visto sea controlada y el Estado de Derecho impere”, recalcó. Siguiendo ese punto, el ministro añadió que “respecto de la Constitución, siempre hay algunas incertidumbres, pero convengamos también en que buena parte de los países que admiramos tienen cambios constitucionales cada 40 o 50 años“. Asimismo, respecto de los temores sobre qué ocurrirá con el derecho de propiedad o la autonomía del Banco Central, Briones agregó que “eso se ha dramatizado mucho más de lo que en realidad es. Cuando usted tiene un criterio de 2/3 para aprobar cada uno de los articulados, eso señala que lo que saldrá de ahí es un elemento moderado. Yo desdramatizaría el debate constitucional”. Finalmente, Ignacio Briones se refirió a la buena evaluación que ha tenido de parte de ciertos sectores su gestión, en ese sentido señaló que “no hay nada que me dé más lo mismo que mi popularidad; no vine al Ministerio de Hacienda a buscar popularidad, vine a trabajar por el gobierno del Presidente Piñera, quien me convocó, y estoy haciendo mis máximos esfuerzos por aportar y trabajar por Chile y por los chilenos y chilenas. Eso es lo único que me motiva”. Fotos: Agencia Uno.

“El desafío mayor es sacar adelante una hoja de ruta que permita avanzar en una agenda social reformista, pero a la vez financieramente responsable para el mediano y largo plazo“, afirmó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, respecto del trabajo que está desarrollando actualmente en dicha secretaría de Estado. En entrevista con el diario El Mercurio, el ministro de Hacienda agregó que “es necesario definir cuáles son las prioridades y las exigencias de mediano y largo plazo que queremos satisfacer como país, con un punto de partida y de llegada. No es posible hacerlo todo, ni en los órdenes de magnitud que se reclaman”, recalcó. En ese sentido, defendió las políticas que se han emprendido hasta el momento y recalcó que “los gastos permanentes tienen que ser financiados con ingresos permanentes, por eso es que tener esta discusión sobre la hoja de ruta social, económica y tributaria es tan relevante. Y los shock transitorios como el que estamos viviendo se financian con recursos corrientes. En consecuencia, no se puede pretender financiar gastos permanentes con ahorros que se terminan acabando y con niveles de endeudamiento que también tienen un límite”. De todas formas, el secretario de Estado se mostró optimista con el futuro “ahora cuando la normalidad se retoma, vemos que las calles se vuelven a llenar de gente, que los cafés y los comercios vuelven a abrir y eso da mucho optimismo. Si la cotidianidad vuelve, tenemos una buena base y una economía sana para retomar”. En la misma línea, deslizó una crítica a los partidos y parlamentarios “veo que en todo el espectro político puede producirse una tendencia a la búsqueda de la ganancia individual y un sacrificio a la solución colectiva”, respecto de esto, recordó algunos episodios que se han vivido en el Congreso en las últimas semanas “se han presentado indicaciones que son inadmisibles o inconstitucionales, con plena conciencia de que lo son, como lo hemos visto en la comisión de Trabajo recientemente, haciendo gárgaras de que la inadmisibilidad se justifica en aras de otras razones políticas, me parece que es una señal que va en la dirección de lo que señalo: privilegiar lo individual, mi agenda, mi mensaje, por sobre lo colectivo“. “Hay que desdramatizar el debate constitucional” El ministro de Hacienda Ignacio Briones se refirió además al debate constitucional y los resquemores que ha provocado en cierto sector del empresariado y los mercados, en ese sentido, el jefe de la billetera fiscal recalcó que “cualquier cambio constitucional genera incertidumbre. Pero quiero poner en perspectiva esto. Cuando uno habla con inversionistas extranjeros, su principal preocupación tiene que ver con que se retome la cotidianidad de la economía, que la violencia que hemos visto sea controlada y el Estado de Derecho impere”, recalcó. Siguiendo ese punto, el ministro añadió que “respecto de la Constitución, siempre hay algunas incertidumbres, pero convengamos también en que buena parte de los países que admiramos tienen cambios constitucionales cada 40 o 50 años“. Asimismo, respecto de los temores sobre qué ocurrirá con el derecho de propiedad o la autonomía del Banco Central, Briones agregó que “eso se ha dramatizado mucho más de lo que en realidad es. Cuando usted tiene un criterio de 2/3 para aprobar cada uno de los articulados, eso señala que lo que saldrá de ahí es un elemento moderado. Yo desdramatizaría el debate constitucional”. Finalmente, Ignacio Briones se refirió a la buena evaluación que ha tenido de parte de ciertos sectores su gestión, en ese sentido señaló que “no hay nada que me dé más lo mismo que mi popularidad; no vine al Ministerio de Hacienda a buscar popularidad, vine a trabajar por el gobierno del Presidente Piñera, quien me convocó, y estoy haciendo mis máximos esfuerzos por aportar y trabajar por Chile y por los chilenos y chilenas. Eso es lo único que me motiva”. Fotos: Agencia Uno.