Medio Ambiente Nacional Anahí Urquiza y proyecto de ley de cambio climático: "Es insuficiente" Luego del anuncio del Gobierno respecto de enviar el proyecto de ley de cambio climático al Congreso durante la siguiente semana, la investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académico de la Universidad de Chile, Anahí Urquiza, criticó la falta de mecanismos para cumplir con los objetivos de esta nueva legislación. Eduardo Andrade Lunes 9 de diciembre 2019 18:58 hrs.

Durante una nueva jornada de la COP25, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en compañía del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmaron que el próximo miércoles 18 de diciembre se enviará al Congreso el proyecto de ley de cambio climático. Esta nueva legislación considera como objetivo más ambicioso el ser carbono neutral para el año 2050, así como otras acciones para mitigar los efectos del cambio climático en el país. Sin embargo, desde el lado académico, las principales críticas apuntan a que esta iniciativa pretende concentrarse solamente en la meta de carbono, pero es insuficiente respecto de los mecanismos de adaptabilidad al cambio climático. Así lo aseguró en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académico de la Universidad de Chile, Anahí Urquiza: “Según lo que habían sometido a consulta, es un proyecto súper insuficiente. Lo más relevante que pone es la carbono neutralidad al 2050, que efectivamente es importante como declaración, pero en ningún caso se aclara como se va a llegar a eso. Además de eso, la ley de cambio climático aborda muy poco los temas que tienen que ver con adaptación frente al cambio climático, que en definitiva es lo más importante para nuestro país hoy día”. Aunque Urquiza indicó que no hay opción respecto de legislar sobre la carbono neutralidad, espera que durante la discusión en el Congreso se pueda generar una oportunidad para modificar los aspectos necesarios para enfrentar el cambio climático. La iniciativa legislativa, según indicó la ministra Carolina Schmidt, consideró una consulta a 3 mil personas, así como sumarse a diversas iniciativas internacionales que pretenden ponerles fin a las emisiones de carbono. En esta misma línea, este lunes, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, informó el cierre de cuatro termoeléctricas en el país, con el objetivo de llegar a un retiro total de la producción eléctrica a base de carbón para el año 2040. Al respecto, Urquiza también criticó dicho anuncio, dado que se trata solo de “compromisos de buena voluntad”. “En estos días vimos como una de las centrales que había comprometido cerrar salió diciendo que ya no, porque debido a la crisis no va a tener las condiciones para hacerlo. Y el tema de fondo es que el Estado no tiene poder para regular este tipo de cosas”, señaló. Por su parte, el experto en cambio climático y académico de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, también conversó con nuestro medio y valoró este anuncio desde una perspectiva económica. “Chile es rico en energías renovables, no se puede insistir en usar la energía del pasado, que es más cara y contaminante, versus las energías limpias en las que este país es rico. Las energías renovables son más baratas, la energía usando plantas de carbón no era razonable. Se ha optado por la opción económica y climáticamente razonable, que es adelantar el cierre de las centrales a carbón”, aseguró. Finalmente, para la académica Anahí Urquiza, las falencias en este nuevo proyecto de ley, deja también expuestas las faltas que tiene la Constitución para abordar materias medioambientales. De no existir estas últimas, una ley de cambio climático permitiría tener mayores decisiones sobre los territorios.

