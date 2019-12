7297900b48

Internacional Francia: Transporte público se suma a la movilización contra la reforma de las pensiones Francia vive una nueva jornada caótica, con el quinto día de huelga en los transportes públicos –entre otros sectores– debido a la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. Se vislumbra una semana crucial, en la que el primer ministro anunciará claramente los planes del gobierno. RFI Lunes 9 de diciembre 2019 8:18 hrs.

Este martes 10 de diciembre será un nuevo día de movilización fuerte con manifestaciones previstas en toda Francia. Pero, a partir de este lunes la huelga contra la reforma de las pensiones abarca también a los transportes públicos. Esta mañana en la región parisina, había más de 630 kilómetros de atascos, debido a que no hay prácticamente transporte público. Nueve de las 16 líneas de metro están cerradas, mientras algunas están abiertas sólo en algunas estaciones. También se anularon la mayoría de los trenes de alta velocidad (TGV) del país. Para muchos, en París sobre todo, llegar al trabajo se ha vuelto un rompecabezas, y un trayecto de una hora se vuelve de dos o tres horas. Ante esta situación, algunas empresas permiten a sus trabajadores ausentarse excepcionalmente, otras les pagan el taxi, y otras exigen presencia sin más. “Concierne a todos” “Normalmente vengo en metro. Tengo tres líneas de metro y dos cambios que hacer. Esta mañana tomé un taxi porque no era posible. Me costó 40 euros, y no es reembolsado por mi empleador”, explica Louis, un cocinero que vive en el distrito 15 y trabaja en el 20. Una parte de la población se dice molesta por la huelga, pero también hay quienes apoyan a los huelguistas y piensan que la reforma de las pensiones concierne a todos. Una idea que defiende Wladimir Perfiloff, conductor de trenes: “No vemos tanto a la gente que espera en las estaciones, sino a la cantidad de personas que vienen a las asambleas generales, es esta solidaridad que vemos, las personas que lamentablemente esperan en los andenes tienen que sumarse al movimiento. Concierne a todos, y no es normal que algunos sectores estén de huelga para todos. Si todo el mundo se declara huelguista, no durará mucho tiempo”. Este lunes, una noticia publicada por el diario Le Parisien amenaza con caldear aún más los ánimos sobre la reforma de las pensiones: el alto comisario del Gobierno para las Jubilaciones, Jean-Paul Delevoye, no declaró su función de administrador en un instituto de formación sobre seguros. Según él, se trata de un olvido.

