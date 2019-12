2a3bdc7864

Cultura Ministerio de las Culturas retrocede y pospone a 2020 entrega de premios de artes visuales y fotografía El Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio decidió suspender la celebración de una serie de premios que debían otorgarse durante las próximas semanas. La medida se da luego de que un grupo de artistas, fotógrafos y comunicadores sociales se manifestaran, rechazando su entrega. Abril Becerra Lunes 9 de diciembre 2019 18:12 hrs.

Este lunes, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio decidió postergar el anuncio sobre los Premios Cultura 2019, donde se encontraban reconocimientos como el Premio a la difusión y desarrollo de las artes visuales Carmen Waugh, el Premio a la creación e investigación en arte y ciencia, el Premio a la trayectoria Antonio Quintana y el Premio al Talento Joven Rodrigo Rojas de Negri. La decisión se dio luego de que un grupo de fotógrafos, artistas, gestores culturales y comunicadores sociales marcharan desde el Centro Cultural GAM hasta el Ministerio de las Culturas para entregar una carta en la que rechazaban las celebraciones. La misiva fue suscrita por casi 300 personalidades, entre ellas, Paz Errázuriz, Premio Nacional de Artes Visuales 2017; la curadora Montserrat Rojas; y las fotógrafas Zaida González, Gabriela Rivera y Andrea Josch, entre otros. En el texto, las profesionales rechazaron el accionar del Gobierno frente a las movilizaciones sociales, mientras, por otro lado, destacaron los casos de Gustavo Gatica, quien perdió la visión de ambos ojos y el de la fotógrafa independiente Albertina Martínez Burgos, quien fue encontrada sin vida el pasado 21 de noviembre. Montserrat Rojas, curadora e investigadora de la obra de Rodrigo Rojas de Negri, sostuvo que la convocatoria se dio de forma espontánea y que era “incoherente” que se entregaran galardones que tenían un contenido fuertemente social. “Rodrigo Rojas es un símbolo de las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Sabemos que lo quemaron vivo 33 militares y aún no están presos los responsables. Entonces, no nos parecía adecuado que el Gobierno entregara un premio cuando hay más de 200 personas con problemas oculares e incluso se asesinó a una fotógrafa en circunstancias que aún no están claras”, dijo. “Además, para la familia de Rodrigo Rojas significa volver a visibilizar que los asesinos de Rodrigo todavía están dando vueltas por ahí. No estamos en normalidad, hay mucha represión y todavía se están exigiendo cosas de las que no nos han dado ninguna solución”, añadió la investigadora. Por otra parte, la fotógrafa independiente, Beverly Estay indicó que con esta acción pretenden, entre otras cosas, iniciar un proceso de diálogo y consolidación del gremio de fotógrafos y artistas. Esto, con el fin de poder colocar sobre la mesa las demandas relativas al sector. “Cada uno trabaja desde su propia área, desde una forma bastante solitaria, entonces, para nosotros es importante que hoy hagamos el ejercicio de volver a reunirnos. Ha habido mucha de la voluntad de distintas áreas como la publicidad, la moda, los chicos que han estado en la calle todos los días. Es primera vez que estamos mezclados y la idea es que logremos proponer metas a corto plazo, abarcando incluso, regiones”, señaló. En tanto, el fotógrafo Claudio Santana declaró que es relevante avanzar en temas como los derechos de autor y la regularización de los contratos. “Estos son temas que vienen desde siempre y creo que es el momento de unirlos y entregarlos. No es cosa de un día para otro”, comentó. Según lo comunicado por el Ministerio de las Culturas, la postergación de los premios “no afectará, por ningún motivo, la entrega de los resultados de los Fondos Cultura 2020 u otras convocatorias”. “Los Premios Cultura tienen por objetivo valorar y reconocer a quienes hayan realizado una contribución significativa a la práctica, reflexión o difusión de las áreas y disciplinas artísticas. Desde su creación reciben el nombre de figuras relevantes de dichas disciplinas y el Ministerio de las Culturas respetará la decisión de las familias en el caso de que prefieran quitar la denominación de los galardones”, comunicaron desde la cartera. En esa línea, se espera que los reconocimientos sean entregados durante 2020.

