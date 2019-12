593ddc5b55

ff46bad78f

Andrés Chadwick ante acusación constitucional: “Soy inocente” El abogado del ex ministro, Luis Hermosilla, hizo un llamado al Senado a pronunciarse sobre la acusación constitucional contenida en el libelo y no sobre la exposición realizada por los parlamentarios durante la sesión de este martes. El abogado penalista señaló que no negaba hechos inaceptables, pero exigió que, por el bien de todos, el juzgamiento, se haga "con un mínimo de rigor". Claudia Carvajal G. Martes 10 de diciembre 2019 19:10 hrs. Compartir

“Con profunda convicción quiero decirles que soy inocente de los cargos que se me formulan en la acusación constitucional. Que soy inocente de los cargos que se me formulan. Jamás en el ejercicio de mi cargo como ministro del Interior he realizado ni he dejado de realizar deliberada o no deliberadamente ninguna acción, ninguna medida para permitir el abuso o la violación de los DD.HH. de ninguna persona. jamás he dejado de hacerlo”. Estas fueron las palabras del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, ante la Cámara Alta, pues, este martes, los diputados formalizaron ante el Senado la acusación constitucional en contra de la ex autoridad. La sesión se abrió con la exposición del Secretario General del Senado, Raúl Guzmán, sobre los hechos que fundaron el libelo acusatorio y de la defensa del ex secretario de Estado, quien se encontraba presente en la sala acompañado de su abogado defensor, Luis Hermosilla. Así, fue el diputado PS Marcos Ilabaca el encargado de abrir las exposiciones de los representantes de la Cámara Baja. El parlamentario señaló tajantemente que la razón de fondo de la acusación dice relación con “el compromiso permanente de este Congreso respecto a los DD.HH. y el orden público” y aseguró a las víctimas de violaciones de derechos fundamentales que esta acción constitucional es solo el inicio de la reparación. “Quiero reiterarles que no los dejaremos solos, que esta acusación es un primer paso, un punto de partida en el camino de la justicia y reparación ante hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos. Digo que es a penas un primer paso en el camino de justicia y reparación ya que las víctimas merecen que todos los responsables den la cara, que se conozcan sus nombres y sean juzgados por los Tribunales de Justicia nacionales y de ser el caso también por la justicia internacional de los Derechos Humanos”. Según el diputado del partido Socialista, el libelo aprobado por la Cámara de Diputados no es un acto de venganza, sino que lo que se busca con él es que prevalezca la justicia. “No es la impunidad, sino la responsabilidad la que, mediante la presente acusación constitucional, comenzamos a restablecer”, aseveró el parlamentario. A continuación, fue el democratacristiano Gabriel Silber, parte de la comisión de diputados que defienden la acusación constitucional contra Chadwick, el que tomó la palabra para explicar que el juicio político sobre el que debe decidir el Senado. “No se levanta por causas livianas ni por mero capricho de la oposición o de un sector político en particular” dijo Silber mientras a la sala llegaban varios diputados oficialistas para apoyar al renunciado ministro del Interior. “Porque dada la gravedad de una de las mayores crisis de violencia que hemos tenido en los últimos 30 años de instalada la democracia, es que se ponderó que esta acusación es la respuesta razonable, meditada y proporcional del cuerpo representativo del pueblo de Chile ante hechos de extraordinaria gravedad, respecto de los cuales a nuestro juicio, y nos hemos formado la convicción, la autoridad incurrió en grave omisión en su posición de garante de vigilante del Estado de Derecho”. Silber también realizó una comparación entre la forma en que Chadwick ejerció su rol y la forma en que lo ha hecho el actual titular de esa cartera, Gonzalo Blumel. Según el parlamentario por el Distrito 16, Blumel recién asumido en el cargo “veló y actuó conforme a su mandato conferido, cautelando de forma inmediata el orden público y el resguardo institucional ante el grave déficit que identificó de su antecesor en cuanto a la aplicación en terreno de estos protocolos, circulares o doctrinas”. Además, Silber expresó que el actual ministro del Interior entregó instrucciones, de acuerdo a sus facultades constitucionales y legales, “en orden a ejercer un mejor cumplimiento de ciertos parámetros ligados al uso de la fuerza y el respeto de los derechos de las personas. El nuevo Ministro del Interior ejerce, entonces, una facultad que sí tiene, establecida en nuestra Constitución y que él, en el cumplimiento del cargo, reconoce tener y lo hace en el cumplimiento de su deber constitucional de darle ejecución a las leyes”. Finalmente, fue el turno de exponer de Gabriel Boric quien inició su participación explicando que la revisión de los antecedentes acusatorios contra Andrés Chadwick se basan única y exclusivamente en temas de orden político y no personales contra el ex ministro. Luego de hacer una relación de varios casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estado de Emergencia Constitucional, Boric expresó que el responsable político de tales situaciones era, indudablemente el entonces titular de Interior. “El ex ministro Andrés Chadwick es responsable político de las violaciones a los Derechos Humanos, en su calidad de ex ministro del Interior, que han afectado a nuestro país con un brutal intensidad en estos días de despertar social”, señaló el diputado magallánico. “Quien fuera responsable de la seguridad pública no realizó las acciones necesarias para evitar la pérdida de vidas, los cuerpos heridos, los ojos dañados y las familias destrozadas, y debe, por ende, responder políticamente ante estos actos”, agregó. Luego de un receso, fue el turno de la defensa del ex ministro. Luis Hermosilla señaló que el proceso de acusación constitucional que enfrenta su representado adolece de graves faltas al debido proceso. Según el penalista, las razones de la acusación y que refieren a la afectación de derechos durante el estado de excepción no dice relación con la realidad y aseguró que mientras su defendido estuvo en el cargo, “se tomaron todas las medidas que corresponden” ante las acusaciones de violaciones a los DDHH”. El abogado exhortó al Senado a hacer cumplir las reglas del debido proceso, ser rigurosos al momento de tomar su decisión y rechazar la acusación constitucional contra Andrés Chadwick. “No niego hechos inaceptables, lo que pido es que si a alguien se le juzga, por el bien de todos, sea juzgado con un mínimo de rigor”, dijo el penalista, para luego interpelar directamente a los senadores para que rechacen la acusación constitucional contra el ex ministro. “Hoy ustedes están convocados a imponer o aplicar una sanción que tiene un carácter penal“, concluyó Hermosilla. Este miércoles, los senadores deben votar como jurado respecto de si quien fuera secretario de Estado hasta el 28 de octubre incurrió en las conductas que infringieron la Constitución o las leyes o por haber dejado sin ejecución estas últimas. De ser hallado culpable, enfrentará la inhabilidad del exministro para el ejercicio de cargos públicos por cinco años desde la fecha en que dejó el gabinete.

“Con profunda convicción quiero decirles que soy inocente de los cargos que se me formulan en la acusación constitucional. Que soy inocente de los cargos que se me formulan. Jamás en el ejercicio de mi cargo como ministro del Interior he realizado ni he dejado de realizar deliberada o no deliberadamente ninguna acción, ninguna medida para permitir el abuso o la violación de los DD.HH. de ninguna persona. jamás he dejado de hacerlo”. Estas fueron las palabras del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, ante la Cámara Alta, pues, este martes, los diputados formalizaron ante el Senado la acusación constitucional en contra de la ex autoridad. La sesión se abrió con la exposición del Secretario General del Senado, Raúl Guzmán, sobre los hechos que fundaron el libelo acusatorio y de la defensa del ex secretario de Estado, quien se encontraba presente en la sala acompañado de su abogado defensor, Luis Hermosilla. Así, fue el diputado PS Marcos Ilabaca el encargado de abrir las exposiciones de los representantes de la Cámara Baja. El parlamentario señaló tajantemente que la razón de fondo de la acusación dice relación con “el compromiso permanente de este Congreso respecto a los DD.HH. y el orden público” y aseguró a las víctimas de violaciones de derechos fundamentales que esta acción constitucional es solo el inicio de la reparación. “Quiero reiterarles que no los dejaremos solos, que esta acusación es un primer paso, un punto de partida en el camino de la justicia y reparación ante hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos. Digo que es a penas un primer paso en el camino de justicia y reparación ya que las víctimas merecen que todos los responsables den la cara, que se conozcan sus nombres y sean juzgados por los Tribunales de Justicia nacionales y de ser el caso también por la justicia internacional de los Derechos Humanos”. Según el diputado del partido Socialista, el libelo aprobado por la Cámara de Diputados no es un acto de venganza, sino que lo que se busca con él es que prevalezca la justicia. “No es la impunidad, sino la responsabilidad la que, mediante la presente acusación constitucional, comenzamos a restablecer”, aseveró el parlamentario. A continuación, fue el democratacristiano Gabriel Silber, parte de la comisión de diputados que defienden la acusación constitucional contra Chadwick, el que tomó la palabra para explicar que el juicio político sobre el que debe decidir el Senado. “No se levanta por causas livianas ni por mero capricho de la oposición o de un sector político en particular” dijo Silber mientras a la sala llegaban varios diputados oficialistas para apoyar al renunciado ministro del Interior. “Porque dada la gravedad de una de las mayores crisis de violencia que hemos tenido en los últimos 30 años de instalada la democracia, es que se ponderó que esta acusación es la respuesta razonable, meditada y proporcional del cuerpo representativo del pueblo de Chile ante hechos de extraordinaria gravedad, respecto de los cuales a nuestro juicio, y nos hemos formado la convicción, la autoridad incurrió en grave omisión en su posición de garante de vigilante del Estado de Derecho”. Silber también realizó una comparación entre la forma en que Chadwick ejerció su rol y la forma en que lo ha hecho el actual titular de esa cartera, Gonzalo Blumel. Según el parlamentario por el Distrito 16, Blumel recién asumido en el cargo “veló y actuó conforme a su mandato conferido, cautelando de forma inmediata el orden público y el resguardo institucional ante el grave déficit que identificó de su antecesor en cuanto a la aplicación en terreno de estos protocolos, circulares o doctrinas”. Además, Silber expresó que el actual ministro del Interior entregó instrucciones, de acuerdo a sus facultades constitucionales y legales, “en orden a ejercer un mejor cumplimiento de ciertos parámetros ligados al uso de la fuerza y el respeto de los derechos de las personas. El nuevo Ministro del Interior ejerce, entonces, una facultad que sí tiene, establecida en nuestra Constitución y que él, en el cumplimiento del cargo, reconoce tener y lo hace en el cumplimiento de su deber constitucional de darle ejecución a las leyes”. Finalmente, fue el turno de exponer de Gabriel Boric quien inició su participación explicando que la revisión de los antecedentes acusatorios contra Andrés Chadwick se basan única y exclusivamente en temas de orden político y no personales contra el ex ministro. Luego de hacer una relación de varios casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estado de Emergencia Constitucional, Boric expresó que el responsable político de tales situaciones era, indudablemente el entonces titular de Interior. “El ex ministro Andrés Chadwick es responsable político de las violaciones a los Derechos Humanos, en su calidad de ex ministro del Interior, que han afectado a nuestro país con un brutal intensidad en estos días de despertar social”, señaló el diputado magallánico. “Quien fuera responsable de la seguridad pública no realizó las acciones necesarias para evitar la pérdida de vidas, los cuerpos heridos, los ojos dañados y las familias destrozadas, y debe, por ende, responder políticamente ante estos actos”, agregó. Luego de un receso, fue el turno de la defensa del ex ministro. Luis Hermosilla señaló que el proceso de acusación constitucional que enfrenta su representado adolece de graves faltas al debido proceso. Según el penalista, las razones de la acusación y que refieren a la afectación de derechos durante el estado de excepción no dice relación con la realidad y aseguró que mientras su defendido estuvo en el cargo, “se tomaron todas las medidas que corresponden” ante las acusaciones de violaciones a los DDHH”. El abogado exhortó al Senado a hacer cumplir las reglas del debido proceso, ser rigurosos al momento de tomar su decisión y rechazar la acusación constitucional contra Andrés Chadwick. “No niego hechos inaceptables, lo que pido es que si a alguien se le juzga, por el bien de todos, sea juzgado con un mínimo de rigor”, dijo el penalista, para luego interpelar directamente a los senadores para que rechacen la acusación constitucional contra el ex ministro. “Hoy ustedes están convocados a imponer o aplicar una sanción que tiene un carácter penal“, concluyó Hermosilla. Este miércoles, los senadores deben votar como jurado respecto de si quien fuera secretario de Estado hasta el 28 de octubre incurrió en las conductas que infringieron la Constitución o las leyes o por haber dejado sin ejecución estas últimas. De ser hallado culpable, enfrentará la inhabilidad del exministro para el ejercicio de cargos públicos por cinco años desde la fecha en que dejó el gabinete.