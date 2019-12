f7da061708

50272994f0

Nacional Política Diputada Catalina del Real (RN): “El INDH tiene un sesgo absolutamente ideológico” En conversación con Radioanálisis, la diputada Catalina del Real (RN) cuestionó la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Mientras, por otro lado, señaló que las acusaciones de violaciones a los derechos humanos deben investigarse de forma acuciosa. play pause Escucha entrevista aquí. Descargar Diario Uchile Miércoles 11 de diciembre 2019 11:51 hrs. Compartir

Este miércoles, en conversación con el programa Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, la diputada Catalina del Real (RN) analizó el proceso de acusación constitucional que se lleva a cabo en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la crisis política y social que vive el país.

De acuerdo a ello, la parlamentaria, quien también fue integrante de la Comisión Revisora del proceso, sostuvo que la acusación constitucional se está usando erróneamente con el fin de hacer un “juicio político”. En ese sentido, indicó que estas herramientas legislativas se vinculan con el incumplimiento de la Constitución y las leyes, por ende, en su opinión y frente a este caso, es incorrecta su aplicación. “En ningún caso el Ministro ha tenido una responsabilidad directa. La responsabilidad política que pudo tener, la asumió al momento de dejar su cargo, por lo tanto, hoy, que el Ministro ya no es ministro, se está buscando una sanción posterior que es dejarlo inhabilitado por 5 años, lo cual, a mi juicio, no corresponde. Pero no es sólo mi opinión, sino que también es el juicio de muchos abogados constitucionalista”, dijo la diputada. “Se hizo todo para que este tema funcionara bien y con absoluto respeto a los derechos humanos. Obviamente que hubo casos de exceso de los que nos enteramos después y esos están todos en la justicia. Las instituciones están funcionando y los canales investigativos y de sanción también, por lo tanto, no se puede decir que el Estado haya hecho un abuso de los derechos humanos”, agregó. La diputada de Renovación Nacional, también cuestionó el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señalando que sólo los veredictos de la justicia pueden revelar si existieron violaciones a los derechos humanos. “El INDH tiene un sesgo absolutamente ideológico. Tiene muchos militantes del Partido Comunista, muchos militantes del Frente Amplio y diría que hoy está absolutamente manejado y en contra del Gobierno de Chile. Me encantaría que realmente viniera un observador internacional, como la OEA o la ONU, donde evaluaran los casos. Sí confío en la Fiscalía. Por eso digo que voy a esperar a que esas instituciones den la cifra para que ahí Chile se haga la opinión certera de lo que ha pasado”, sostuvo la parlamentaria. La parlamentaria también fue crítica del informe realizado por Human Rights Watch. Frente a ello, sostuvo que “los informes se hicieron bastante a la ligera”. “Se ha hablado de 200 pérdidas de visión. Esto tampoco es así. En el fondo, las pérdidas de visión son 10 o 15, los demás fueron impacto, pero no con pérdidas de visión, entonces, tenemos que hacer una evaluación muy concisa y muy detallada de quienes han sido los responsables de las violaciones a los derechos humanos”, apuntó. Por último, la parlamentaria sostuvo que la Fiscalía debe “acelerar” su trabajo para determinar quiénes son los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, llamó a ser cautos respecto de las denuncias falsas.

Este miércoles, en conversación con el programa Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, la diputada Catalina del Real (RN) analizó el proceso de acusación constitucional que se lleva a cabo en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la crisis política y social que vive el país.

De acuerdo a ello, la parlamentaria, quien también fue integrante de la Comisión Revisora del proceso, sostuvo que la acusación constitucional se está usando erróneamente con el fin de hacer un “juicio político”. En ese sentido, indicó que estas herramientas legislativas se vinculan con el incumplimiento de la Constitución y las leyes, por ende, en su opinión y frente a este caso, es incorrecta su aplicación. “En ningún caso el Ministro ha tenido una responsabilidad directa. La responsabilidad política que pudo tener, la asumió al momento de dejar su cargo, por lo tanto, hoy, que el Ministro ya no es ministro, se está buscando una sanción posterior que es dejarlo inhabilitado por 5 años, lo cual, a mi juicio, no corresponde. Pero no es sólo mi opinión, sino que también es el juicio de muchos abogados constitucionalista”, dijo la diputada. “Se hizo todo para que este tema funcionara bien y con absoluto respeto a los derechos humanos. Obviamente que hubo casos de exceso de los que nos enteramos después y esos están todos en la justicia. Las instituciones están funcionando y los canales investigativos y de sanción también, por lo tanto, no se puede decir que el Estado haya hecho un abuso de los derechos humanos”, agregó. La diputada de Renovación Nacional, también cuestionó el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señalando que sólo los veredictos de la justicia pueden revelar si existieron violaciones a los derechos humanos. “El INDH tiene un sesgo absolutamente ideológico. Tiene muchos militantes del Partido Comunista, muchos militantes del Frente Amplio y diría que hoy está absolutamente manejado y en contra del Gobierno de Chile. Me encantaría que realmente viniera un observador internacional, como la OEA o la ONU, donde evaluaran los casos. Sí confío en la Fiscalía. Por eso digo que voy a esperar a que esas instituciones den la cifra para que ahí Chile se haga la opinión certera de lo que ha pasado”, sostuvo la parlamentaria. La parlamentaria también fue crítica del informe realizado por Human Rights Watch. Frente a ello, sostuvo que “los informes se hicieron bastante a la ligera”. “Se ha hablado de 200 pérdidas de visión. Esto tampoco es así. En el fondo, las pérdidas de visión son 10 o 15, los demás fueron impacto, pero no con pérdidas de visión, entonces, tenemos que hacer una evaluación muy concisa y muy detallada de quienes han sido los responsables de las violaciones a los derechos humanos”, apuntó. Por último, la parlamentaria sostuvo que la Fiscalía debe “acelerar” su trabajo para determinar quiénes son los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, llamó a ser cautos respecto de las denuncias falsas.