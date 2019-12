367b370bbc

Cultura Con la fuerza de la verdad, la ternura y la belleza: artistas reviven la obra de Juan Radrigán La actividad se realizará este viernes 13 de diciembre a las 16:30 horas. En el evento participará Silvia Marín, quien fue la pareja del dramaturgo por más de 30 años. Diario Uchile Jueves 12 de diciembre 2019 9:21 hrs.

Una de las frases que más recuerda Silvia Marín, entre tantos e infinitos momentos que vivió junto a Juan Radrigán, es “con la fuerza de la verdad, la ternura y la belleza”. Son estas mismas las palabras las que envuelven el homenaje que se le realizará al dramaturgo el viernes 13 de diciembre en el Teatro Nacional Chileno. “Juan partió un 16 de octubre de 2016 y desde entonces me ha costado volver al teatro. No solo perdí a mi compañero de vida, sino que también a mi compañero de trabajo, de creación”, cuenta Silvia Marín, pareja de Radrigán, quien interpretará una carta que le escribió al dramaturgo el día en que él murió. La iniciativa de este homenaje en el Teatro Nacional Chileno fue de Patricio Solovera, músico-teatral que trabajó muchos años con el también Premio Nacional. “Fue un honor trabajar con quien fue para mi el primer dramaturgo de l¿Latinoamérica. Él trabajó el dolor y la miseria del pueblo con mucha claridad”, recuerda el músico. Solovera participará del homenaje con dos áreas o canciones de El encuentramiento, ópera con libreto de Radrigán, que contará con la participación de los músicos Romana Satt, Ángela Acuña y Luis Vera. Sobre Juan Radrigán Nació el 20 de enero de 1937, en Antofagasta, en el seno de una familia de extracción popular. A los dos años llegó a Santiago y a pesar de que nunca tuvo educación formal, desde muy joven manifestó inquietud por aprender. A los 12 años empezó a escribir poesías y cuentos, y para sobrevivir trabajó en la Vega Central, como librero y también como obrero textil. Fue presidente de varios sindicatos y publicó cuentos bajo el seudónimo de Vicente López Juan. Continuó escribiendo, pero después del Golpe de Estado de 1973 su ascendente carrera como escritor se detuvo. En 1975 apareció su poemario El día de los muros, con el que reinició su producción literaria. Sólo en 1979 estrenó su primera obra teatral, Testimonios de las muertes de Sabina, montada por el Teatro del Ángel. Desde ese momento, grupos profesionales y aficionados montaron sus obras en muchas ciudades del país. Su origen popular marcó las temáticas de sus obras: “Siempre he vivido con ellos y los quiero a concho. Los conozco por dentro y no necesito investigar con visitas a lugares donde viven para conocerlos mejor. Es un grupo lleno de valores y poesía que no se expresa por falta de palabras o de confianza en sí mismos”. Coordenadas El homenaje a Juan Radrigán se realizará el viernes 13 de diciembre a las 16:30 horas en el Teatro Nacional Chileno ubicado en Morandé #25, Metro Universidad de Chile. La entrada es liberada por orden de llegada.

