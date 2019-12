367b370bbc

Internacional Gobierno francés presenta reforma de pensiones y provoca la unidad sindical en su contra Este 11 de diciembre, el primer ministro francés Édouard Philippe dio a conocer las principales líneas de la reforma de las pensiones. Lejos de ser convincente, el jefe de gobierno se enfrenta ahora a sindicatos unidos, en particular tras el llamado de la CFDT a movilizarse. RFI Jueves 12 de diciembre 2019 8:42 hrs.

Regímenes especiales, sistema universal de puntos indexados a los salarios, edad de equilibrio a los 64 años. Este miércoles, el premier francés Édouard Philippe presentó el proyecto de reforma de las pensiones del Gobierno, esperando aliviar la presión. Apuesta fallida. Ahora corre el riesgo de enfrentarse a una huelga aún mayor, encabezada por todos los sindicatos y que está programada para el 17 de diciembre. La CFDT, que hasta ahora no se había movilizado, ha cambiado de bando. Para el primer sindicato de Francia, se cruzó una “línea roja” con el establecimiento de una edad de equilibrio a los 64 años. “Todavía hay muchas deficiencias, particularmente en el tema de la dureza del trabajo (…). También hay deficiencias en el aspecto social de esta reforma”, lamentó su jefe Laurent Berger al micrófono de RFI. La CFDT llamó a “todos los trabajadores a movilizarse el 17 de diciembre”, fecha ya fijada por los demás sindicatos opuestos a la reforma (como la CGT) para la próxima movilización. Otro sindicato, la CFTC, también invitó a sus miembros a movilizarse el próximo martes. Este jueves, los medios de transportes en la capital y la red ferroviaria de Francia siguen muy perturbados. Manifestaciones y agrupaciones locales están planeadas desde Marsella hasta París, donde habrá un desfilé desde la plaza de la Nación. “No habrá tregua de Navidad” “La huelga continúa y lo sentimos porque no lo habíamos previsto de esta manera. Nos hemos dado cuenta de que el gobierno no da su brazo a torcer y esto va a durar tiempo. No habrá tregua de Navidad salvo si el gobierno entra en razón”, afirmó este jueves el secretario general del sindicato CGT de los trabajadores ferroviarios, Laurent Brun, a la radio France Info. “La pelota está en el campo del Gobierno. El Gobierno tiene la llave de la salida de la crisis. Vemos que está intentando dividir a los empleados, dividir a los sindicatos. Nada permite decir que vamos hacia un verdadero sistema universal con progreso social”, lamenta Marie-Claire Cailletaud, presidenta del grupo CGT del Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE). Los principales sindicatos de policía aseguraron que no ven “ningún progreso” en el discurso de Édouard Philippe y amenazan con “endurecer” la movilización para mantener las condiciones de su régimen específico. Los profesores también siguen movilizados. “La insatisfacción y la determinación permanecen intactas”, dijo a la AFP Bernadette Groison, secretaria general de la FSU, la primera federación sindical de docentes. El único en saludar los anuncios de Édouard Philippe fue el gremio empresarial, el MEDEF. “Es un buen equilibrio entre una reforma redistributiva y la necesidad de que todo esto sea financiado por alguien. Y pues, cuando se puede, tenemos que trabajar más tiempo”, dijo Geoffroy de Roux de Bézieux, el jefe del MEDEF, a RFI.

