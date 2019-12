Copa Davis 2020: Estocolmo es la sede del partido entre Chile y Suecia

Suecia recibirá a Chile por el repechaje del Grupo Mundial de la Copa Davis en el Royal Tennis Hall de Estocolmo, informó la Federación Internacional de Tenis.

La serie entre Suecia y Chile se disputará entre el 6 y 7 de marzo de 2020.

