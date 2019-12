93e3fad3ea

Nacional Humberto Maturana: "El origen de la crisis está en las teorías económicas que justifican la discriminación" El destacado biólogo y filósofo chileno se mostró dispuesto a participar de una eventual convención constituyente. Tomás González F. Domingo 15 de diciembre 2019 9:59 hrs.

Ya van 60 días desde que comenzó un estallido social inédito en nuestro país y que ha logrado penetrar, de una manera u otra, en el inconsciente de todas y todos los chilenos. Políticos y autoridades de gobierno, trabajadores y trabajadoras de clase media, académicos y científicos; todos, desde sus trincheras, han manifestado sus sentires y reflexiones frente a un proceso que ha sido catalogado, tanto por las cúpulas como en las calles, como histórico. En ese sentido, hemos visto cómo distintas personalidades -reconocidos y no tanto- han intentado aportar desde sus áreas a la construcción de un nuevo Chile, y las ciencias no han sido la excepción. Este jueves, el doctor en Biología y Premio Nacional de Ciencias, Humberto Maturana, lanzó “Historia de nuestro vivir cotidiano” , junto a la docente Ximena Dávila, una obra en la que ambos invitan a la reflexión en torno a nuestra condición de seres biológicos-culturales, analizando temáticas que se entrelazan con la coyuntura actual como lo son la democracia, la convivencia social y la crisis medioambiental. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el destacado biólogo y desarrollador de la teoría de la autopoiesis molecular, Humberto Maturana, o ‘El Doc’, como le dicen sus cercanos, extendió sus reflexiones sobre el contexto actual. Doctor, ¿qué expectativas tiene de este nuevo Chile que amanece luego de la crisis social y política que comenzó el pasado 18 de octubre? “Esperemos que el Chile que se configura de ahora en adelante sea democrático, es decir, que no esté atrapado en una teoría económica fundada en la competencia”. “Que sea una invitación a que generemos las normas de convivencia y que vivamos en el mutuo respeto y en la honestidad conversando todos juntos, no desde una teoría, sino que desde el propósito de vivir de esa manera”. En ese sentido, para usted, ¿dónde está el origen de toda esta crisis? “En las teorías económicas, en las teorías que justifican la discriminación. Y en la medida en que, por ejemplo, se discute y se acuerda algo, y alguien dice ‘nosotros, los tales, estamos opuestos a eso'”. “Si somos oposición, no somos reflexión. Tenemos que poder conversar todos sin estar dependiendo de ninguna teoría y mientras eso no pase no vamos a resolver, no vamos a vivir una convivencia democrática”. ¿Qué le ha faltado a nuestra democracia después de la transición? “Es que no recuperamos la democracia. Hubo una intención, un propósito, pero tal vez no entendíamos la democracia y por eso no la podíamos generar. A veces dicen que en la democracia cualquier cosa es válida, pero no es cierto”. En ese sentido ¿cómo debiese darse una eventual convención constituyente para sentar las bases de un Chile más democrático? “Ahí lo fundamental será la honestidad, el mutuo respeto, la apertura reflexiva, la colaboración, el soltar las teorías y reflexionar sobre los fundamentos, y aceptarlos cuando nos parece que los fundamentos validan aquello que queremos conservar en el convivir democrático”. ¿Estaría dispuesto a participar de una eventual convención constituyente? “Bueno, yo creo que todos debiésemos estar dispuestos a participar”.

