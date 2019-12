85d5d9a88f

Nacional Nolberto Díaz por reajuste del sector público en el Senado: "Es un acto de fe" En medio del debate parlamentario por el reajuste del sector público, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Nolberto Díaz, calificó el rol del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, como "mañosa y mentirosa". Diario UChile Lunes 16 de diciembre 2019 18:21 hrs.

La discusión por el reajuste del sector público que quedó en manos del Senado, luego de que sea rechazado por la Cámara de diputados, fue analizada por el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el dirigente apuntó su crítica principalmente al rol que ha jugado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en esta negociación. En este escenario, Díaz interpeló a los parlamentarios respecto de su rol como única opción para corregir este reajuste, así como en medio de la crisis social que atraviesa el país. “El parlamento fue inútil durante los primeros 40 días de detener a un Gobierno que estaba desatado pidiendo represión. A mí me queda poca fe en el parlamento, pero creo que es lo único que podemos rescatar. Espero que en el Senado y la Cámara de Diputados corrijan las cosas que no pudimos imponer en una primera etapa, por ejemplo, que no haya diferencias en materia de reajuste, excepto para las altas autoridades”, indicó. Para el secretario general de la CUT, esperar que el Senado pueda este año ponerse de lado de las peticiones de los trabajadores constituye “un acto de fe a estas alturas”, sobre todo en medio de una negociación donde el Gobierno ha intentado poner el foco en el llamado reajuste escalonado. Así, Díaz también aprovechó para criticar la defensa que el ministro Briones ha hecho de esta negociación que solo consiguió la firma de 10 organizaciones. “La actitud de Briones es mañosa y mentirosa porque una persona que reciba 2 millones de pesos, que tenga una pareja y 2 o 3 hijos, viven endeudados. Con 2 millones de pesos no les alcanza si quieren darle buena educación a su hijo. Hoy día la educación pública no te garantiza una buena calidad”, precisó. Entendiendo que hoy la CUT coordina 17 gremios que representan el 90 por ciento de los trabajadores del sector público, el dirigente también se refirió a la estrategia del Gobierno que iría más allá del solo hecho de dividir la postura de estas organizaciones. “La estrategia del gobierno no solamente fue dividir, sino que también pretender buscar un empate. Lo que ellos quieren es empatar a chilenos que ganan 3, 4, 5 millones de pesos, con los chilenos que han hecho trampa, que se han salvado de la justicia, y que son los que están en los grupos económicos coludidos. Ellos quieren pretender igualar a la gente y no somos lo mismo”, manifestó. Sobre la petición de los gremios que, tras el inicio del estallido social, apuntaron la necesidad de aumentar el sueldo mínimo a 500 mil pesos, el secretario general de la CUT aseguró que se trata de un pedido que es el mismo de hace 10 años atrás. Sin embargo, Díaz agregó que de ninguna manera se trata de un monto que garantice condiciones mínimas de ahorro, y que finalmente se trata de una cifra que irá de vuelta a los mismos grupos económicos que se sustentan con el dinero de las clases medias.

