Nuevos cambios y mayor participación: las señales extraídas de la Consulta Ciudadana Municipal A la espera de los resultados oficiales, el conteo preliminar de las plataformas electrónicas indica que un 91 por ciento está a favor de una nueva Carta Magna. Tomás González F. Lunes 16 de diciembre 2019 19:06 hrs.

La tarde de este domingo culminó la tan esperada consulta ciudadana convocada y organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades. Con el objetivo de conocer la opinión de la ciudadanía frente a los distintos temas que han surgido al calor de las movilizaciones y que han protagonizado el debate de los últimos meses en nuestro país, fueron más de 220 comunas a lo largo y ancho de todo Chile las que se sumaron a un proceso que, en su primer conteo preliminar, ya aseguraba más de dos millones de votos escrutados. Votación sin precedentes que fue inmediatamente catalogada como un “éxito total” por parte de los municipios que participaron de la misma y por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades quienes, a través de su presidente, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, hicieron un llamado a las autoridades a tomar en cuenta la voz de la ciudadanía. “Nosotros, como municipios, lo que hemos hecho es poner la democracia y el espacio institucional a disposición de millones de ciudadanos“, sostuvo Codina. “Hemos visto ya más de dos millones de personas que hemos escrutado y que es un tremendo respaldo a una vía democrática para que las autoridades asuman, de una vez por todas, cuáles son las grandes demandas que tiene nuestro país y los grandes cambios que hay que desarrollar“, agregó el alcalde de Puente Alto. Y es que en los resultados preliminares ya se evidenciaban tendencias difíciles de remontar. De los que votaron a través de alguna plataforma electrónica, un 91 por ciento está a favor de una nueva Constitución y de ese total, más del 75 por ciento votó en favor de que todos los encargados de redactar una nueva Carta Magna sea electos por la ciudadanía. Resultados contundentes que también llegaron a oídos del Congreso Nacional y sus parlamentarios. En el Senado, los senadores socialistas de la Comisión de Salud, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros, pidieron respetar lo evidenciado en la consulta. Este último, por su parte, destacó la alta participación ciudadana. “Los resultados de la consulta por supuesto que son un indicativo. No era una consulta incumbente, pero evidentemente que hay que tomar en razón lo que ahí se ha manifestado”, indicó el senador Quinteros. “La gente ha sido muy clara, los dos millones y tanto de personas que votaron están diciendo que quieren mayor participación“, añadió el parlamentario socialista. Así también sucedió en la segunda papeleta, en la que se debían escoger entre varias alternativas de demandas sociales y votar por las tres que la persona considera de mayor prioridad. En ésta, aquellas que obtuvieron mayores votos fueron, en primer lugar, “mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores”; en segundo, “mejorar la salud pública y su financiamiento”; y la tercera mayor prioridad fue el “acceso y calidad de la educación pública”. Sin embargo, también hubieron críticas en este sentido. Fueron 40 las comunas que decidieron poner otro foco y que en vez de plantear situaciones como la de “Mejorar las pensiones para los adultos mayores”, propusieron demandas de amplio apoyo ciudadano, como el fin del sistema de AFP, obteniendo rotundas mayorías, como ocurrió en el caso de la comuna de Recoleta. En conversación con Radio Universidad de Chile, el alcalde de la comuna, Daniel Jadue, explicó por qué decidieron hacerlo de esta forma. “Darle voz, por primera vez en la historia de Chile, a la ciudadanía para que dé su opinión concreta en temas constitucionales y en temas estructurales, es notable”, aseguró el alcalde comunista. “En estas 40 comunas no se preguntó si queríamos aumentar las pensiones de los adultos mayores, se preguntó derechamente por si queríamos no más AFP y sacó casi un 90 por ciento”, afirmó el alcalde de Recoleta. “Yo creo que ahí también hay una diferencia en términos de cuáles comunas quisieron darle voz a la ciudadanía y cuáles están todavía enmarcadas en estos acuerdos medios cupulares que finalmente no ayudan a destrabar la situación”, agregó Jadue. “Esta consulta tenía la intención de darle voz a los que no tenían voz y hacer lo que ni el Congreso ni el Presidente querían hacer, que era consultarle a la ciudadanía. Lamentablemente, cuando empezaron todas estas negociaciones, una parte importante de la AChM optó por no darle la voz plena a la ciudadanía y hacer una consulta que fuera a fortalecer lo que estaban haciendo a espaldas de la ciudadanía“, sostuvo el alcalde comunista. Cabe destacar que un 53 por ciento de las comunas que participaron lo hicieron de manera presencial a través de una papeleta tradicional y el otro 47 por ciento lo hizo de manera digital a través de alguna de las plataformas que se habilitaron para este propósito. Según detallaron desde la Universidad de Santiago, institución a cargo del proceso de conteo de votos, los resultados finales y oficiales se darán a conocer durante la jornada de este martes.

