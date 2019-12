30d611ed23

Nacional Política Sebastián Piñera: "No habíamos encontrado el equilibrio entre desarrollo y equidad" En una entrevista organizada por la Asociación de Radiodifusores de Chile, el presidente Sebastián Piñera insistió en que habría una organización delictual detrás de la crisis social del país, y defendió la labor llevada a cabo por Carabineros. Diario UChile Lunes 16 de diciembre 2019 16:30 hrs.

En una conversación divida en tres bloques, este lunes, el presidente Sebastián Piñera conversó con las radios de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), representadas en la voces de las periodistas Soledad Onetto, Gabriela Valenzuela, Verónica Franco, y el presidente de la agrupación, Eduardo Martínez. A solo un par de días de cumplirse dos meses del estallido social en el país, Piñera arrancó su intervención reiterando lo que ya había manifestado en entrevistas con medios internacionales: que la violencia vivida en el país fue producto de una organización delictual y que, incluso, se está investigando la injerencia extranjera. “Cuando se queman, en forma simultánea, estaciones de metro, supermercados, hospitales, detrás de eso no hay maldad, hay tecnología de punta, un manejo de las redes sociales que vienen fuera de Chile. Los elementos incendiarios usados no son los convencionales, refleja que detrás de esto hay una organización”, precisó el presidente. Para el mandatario, lo que ha ocurrido en el país en las últimas semanas, si bien tiene un componente social y político por el que hay que responder, también hay un componente delictual que debe ser investigado por la Fiscalía “con la mayor diligencia posible”. Además, Piñera recordó lo ocurrido la noche en la que decidió decretar el Estado de Emergencia, y explicó que, antes de eso, se tomaron todas las medidas necesarias para resguardar la protección de los Derechos Humanos. “El mismo día que establecimos el Estado de Emergencia para proteger a los chilenos, tomamos todas las precauciones. Nos pusimos en contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría de la Niñez -dos organismos autónomos- y les dijimos que van a contar con todo nuestro apoyo. Además, llamamos a los jefes de la defensa y con ellos repasamos el protocolo de uso de la fuerza revisado en marzo”, comentó. El presidente agregó que dicho protocolo no contenía fallos luego de su última revisión, y que los casos de denuncias por violación a los DD.HH. fueron casos aislados en los que dichas recomendaciones no se cumplieron. No obstante, Piñera volvió a defender la labor del general director de Carabineros, Mario Rozas, y precisó que no debería renunciar. “El presidente tiene la facultad para pedir esa renuncia, pero ocupa esa instancia cuando realmente tiene razones. Rozas -como lo dijo ayer- ha hecho todo lo humanamente posible por cumplir con su deber, por cumplir con los protocolos, por modernizar la institución. Ha tratado de ser parte de la solución”, aseguró. Agenda social y nuevas medidas Aunque en diversas oportunidades de la charla Sebastián Piñera reiteró las medidas sociales incluidas en su llamada Agenda Social, adelantó también dos anuncios que se están estudiando y que, en su opinión, podrían tener un alto impacto en la solución de las demandas sociales. El primero de ellos tiene que ver con mejorar las pensiones de mujeres y adultos no valentes, y la segunda con una reforma de Fonasa, que incluye un plan de salud universal compatible con la situación económica de cada persona. En tanto, Sebastián Piñera dijo mantenerse cauto de hacer anuncios demagógicos que, posteriormente, puedan desbordar una mayor crisis económica en el país. “Tengo que preocuparme de no destruir la economía chilena, si eso pasa, solo vamos a perjudicar a la clase media”, indicó. Plebiscito y opinión pública La máxima autoridad del país valoró la participación de más de 2 millones de personas en la Consulta Ciudadana Municipal, asegurando que se trata de “una conducta bastante distinta a la que muestran los encapuchados”. Piñera, además, aseguró que fue él quien dio cabida a firmar un acuerdo por la paz social y una nueva Constitución. Sin embargo, cuestionado por algunos parlamentarios de la coalición de Chile Vamos, cuya posición en el plebiscito de entrada no es a favor de una nueva carta fundamental, el Presidente indicó que se tratan de “diferencias legítimas” y que dicen relación con que “estar discutiendo la Constitución permanentemente no le hace bien a los países”. Por otro lado, consultado por su baja aprobación en las encuestas, Piñera manifestó sentirse dolido, pero reiteró a sus electores que no se ha abandonado el programa de Gobierno por el que fue elegido. “Desde el primer minuto que uno se levanta, lo único que hace es trabajar para mejorar la calidad de vida de los chilenos. No hemos abandonado nuestro programa, no estaba la Constitución,pero sí algunos cambios para que sea un marco de unidad. Lo que estamos haciendo en estos 60 días es escuchar a la gente”, resaltó. En su reflexión sobre estos cambios, el Presidente fue consultado por si le interesaba pasar a la historia como un presidente reformista, a lo que respondió que el mayor cambio que ha tenido es haberse dado cuenta de que “no habíamos encontrado el equilibro entre desarrollo y equidad”. El fracaso de la COP25 Uno de los temas finales abordados en la entrevista organizada por Archi fue el acuerdo final de la COP25 y su evidente fracaso en opinión de ambientalistas y participantes de esta cumbre internacional. Para Piñera, no habría que cargar esta responsabilidad a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dado que se hicieron todos los esfuerzos posibles para lograr un acuerdo que solo tuvo un entrampamiento en el artículo referente a los bonos de carbono. “No se logró lo que todos queríamos. 121 países se comprometieron a ser mas ambiciosos en sus compromisos medioambientales, 130 países se comprometieron a ser carbono neutrales. No logramos un acuerdo en el articulo 6, pero no fue porque Chile no quiso. Yo hablé con muchos presidentes, pero hay que convencer a 196 países y basta que uno se oponga para no lograr acuerdo”, indicó. En una entrevista pronosticada de 45 minutos y que se extendió por las reiteradas ocasiones en las que el presidente resaltó la Agenda Social que ha llevado a cabo, una de las últimas preguntas tuvo que ver con si está o no favor de llamar Plaza Dignidad a la Plaza Baquedano, algo a lo que se mostró abierto a partir de lo que pueda decidir la gente. Asimismo, el mandatario indicó que no ha pensado en renunciar porque “sería el camino más fácil y yo no soy de esas personas, yo doy la cara”, sentenció.

