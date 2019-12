38f6f27505

Cultura Chile Despertó: el libro que revela los afiches y grafitis que dejó la protesta en la "zona cero" En el volumen, Sebastián Olivari presenta 60 imágenes capturadas durante el primer mes de movilización social. Abril Becerra Miércoles 18 de diciembre 2019 18:05 hrs.

Por curiosidad y sin mayores pretensiones. De esta manera, a mediados de octubre, el fotógrafo Sebastián Olivari salió a la calle para retratar los primeros hitos de la movilización que, entonces, recién comenzaba a gestarse. En ese momento, el profesional apenas dimensionaba la magnitud de la protesta. Aun así, era plenamente consciente que había que documentar cómo los muros de la llamada “zona cero” de Santiago se impregnaban de las demandas expresadas por la ciudadanía. Sólo comenzó a pensar en un libro cuando su archivo personal creció hasta superar las siete mil imágenes. Finalmente, el fotógrafo seleccionó 60 de sus mejores fotografías. Éstas dieron vida al libro Chile Despertó (S Editorial y Planeta Sostenible), que fue presentado a principios de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, atrayendo las miradas de los visitantes. “El libro refleja el sentir que hay en la calle, ese sentir que muchas veces no queda reflejado en otros medios. Entonces, me interesaba que eso se conociera. Ahí surgió la idea de que esto tenía que quedar para la posteridad, o sea, que tenía que quedar un registro, porque lo que un día estaba, al otro día ya no, porque alguien colocaba un afiche o un grafiti encima”, cuenta Sebastián Olivari. “En ese sentido, creo que es muy importante lo que sucede en la calle en términos gráficos. Hay un rayado que dice: ‘Los muros son las imprentas del pueblo’. Es decir, esa es la manera que tiene el pueblo de comunicarse sin ningún tipo de filtro. Es absolutamente democrático. Entonces, esta parte de la ‘zona cero’ se ha transformado en una suerte de museo al aire libre y en un medio de comunicación”, añade. El libro está ordenado de forma cronológica. De esa forma, recoge los primeros llamados a la evasión del transporte subterráneo para luego denunciar temas como la declaración de “guerra” del Presidente Sebastián Piñera, el audio de la primera dama, Cecilia Morel, sobre una supuesta ‘invasión alienígena’, las violaciones a los derechos humanos y los llamados a la unidad del movimiento. “Al principio, la calle reacciona y hace un llamado a la evasión. Luego, surgen cosas propias del movimiento, es decir, ahí surgen mensajes como ‘mantengámonos unidos’, ‘tanto nos costó encontrarnos’, ‘no nos soltemos’, ‘resistamos’, ‘pensemos estratégicamente’”, comenta el autor. “Lo más reciente tiene que ver con las manifestaciones vinculadas a temas de género. Algunas son puntuales y tienen que ver con, por ejemplo, las AFP”, agrega. El autor también señala que estos registros van mucho más allá de una simple expresión. Más bien, indica que se trata de una huella que debe conservarse: su olvido sería un error. Por lo mismo, sostiene que “es sumamente importante” revalorar estas marcas. “Olvidar esto sería muy triste. Los muros cambian, se van a pintar, se van a transformar y, de alguna manera, mostrar esto permite que uno no se vuelva a incurrir en ciertos errores”, advierte. Chile Despertó será lanzado próximamente en Chile. Su fecha aún está por confirmarse.

