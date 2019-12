38f6f27505

Nacional Política Guillermo Silva se transforma en el nuevo presidente de la Corte Suprema El magistrado fue elegido por 18 votos a favor. Además, encabezará el cargo durante el periodo 2020-2022. Diario Uchile Miércoles 18 de diciembre 2019 9:44 hrs.

Este miércoles, Guillermo Silva Gundelach (72) se convirtió en el nuevo presidente de la Corte Suprema para el periodo 2020-2022. La autoridad llegó al cargo, luego de que el tribunal lo eligiera por 18 votos a favor. De esta manera, el magistrado reemplazará a Haroldo Brito, cuya administración termina el próximo mes. Así, en su primera intervención, Silva manifestó: “Nunca pensé que iba a llegar a tener este cargo. Espero hacerlo lo mejor posible para lo cual voy a necesitar la ayuda de todos mis compañeros de la Corte Suprema”. Respecto del proceso sobre una nueva Constitución, Silva fue cauto en dar su opinión, indicando que no se apresurará en emitir comentarios. “Todos los cambios que puedan venir en materia legislativa, en que sea necesaria la opinión de la Corte Suprema, la vamos a dar. Es muy difícil separar el cargo de la Corte Suprema misma, por lo que no quiero aventurarme a dar una opinión que mis compañeros no comparten”, dijo. AHORA: Pleno de la Corte Suprema elige al ministro Guillermo Silva Gundelach como próximo presidente del máximo tribunal del país. pic.twitter.com/YwuLMTYCoy — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) December 18, 2019

