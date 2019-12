José Morandé sobre impeachment a Trump: “Está muy enraizado en el tema político”

Donald Trump es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos que será sometido a un proceso de impeachment. La noche del miércoles, la Cámara de Representantes aprobó llevar al mandatario a juicio en el Senado, por abuso de poder y obstrucción del Congreso. Esto a raíz de un escándalo de presiones a Ucrania para obtener beneficios electorales.

La Cámara votó dos artículos para iniciar el enjuiciamiento. El artículo 1 sobre el abuso de poder, que tuvo 230 votos a favor y 197 en contra (195 republicanos y dos demócratas), y el artículo 2 sobre obstrucción al Congreso, el cual avanzó con 229 a favor y 198 en contra (tres deserciones demócratas y una abstención).

Para el analista internacional de la Universidad de Chile, José Morandé, esto era una crónica de un enjuiciamiento anunciado desde que se eligió a Trump en 2016, y que fue algo que siempre estuvo presente en la agenda política de Estados Unidos. Sin embargo, es en 2018, recién, que se vislumbró la posibilidad de impeachment.

The impeachment vote has been recorded, but House Democrats aren’t stopping there.

They have gone on record saying in 2020 they will try to impeach POTUS again if he’s re-elected.

It shows just how partisan this whole SHAM has been. #StoptheMadness

— GOP (@GOP) December 19, 2019