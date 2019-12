b46af759a9

Nacional Senado aprueba reforma y da inicio a proceso constituyente sin paridad ni pueblos originarios Con 38 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, la Cámara Alta aprobó en general la modificación al Capítulo XV de la Constitución y ahora sólo falta su promulgación para que el plebiscito del 26 de abril de 2020 sea un hecho. Tomás González F. Jueves 19 de diciembre 2019 16:08 hrs.

A eso de las 11 de la mañana comenzó la sesión especial de la Cámara Alta en que se discutió y votó, en general y particular, hasta total despacho la reforma al Capítulo XV de la Carta Magna. Así, la reforma constituyente quedó aprobada en el Senado con 38 votos a favor, tres en contra y sin abstenciones. No obstante, y al igual que en la Cámara Baja, el panorama no se veía muy esperanzador para las disposiciones transitorias que fueron reingresadas, en torno a la paridad de género, escaños para pueblos originarios y facilidades para candidaturas independientes; ya que éstas necesitaban tres quintos para ser aprobadas, es decir, 26 votos que actualmente la oposición no tiene. Tal como se esperaba, todas éstas fueron rechazadas al no alcanzarse el quórum de aprobación. La votación fue de 23 votos a favor, 14 en contra y no hubieron abstenciones. Al rechazarse las indicaciones; la paridad de género, los escaños para pueblos originarios y la representación de independientes seguirán corriendo por carriles distintos, a través de los tres proyectos de ley que se presentaron en paralelo -por parlamentarios RN-, los que tendrían que estar aprobados antes del 25 de junio de 2020 para alcanzar a ser implementados en el órgano constituyente. Respecto de la reforma al Capítulo XV de la Carta Magna, al ser aprobada sin modificaciones por el Senado, no pasa a tercer trámite en la Cámara, sino que quedó despachada en su totalidad y en condiciones de ser promulgada. Con esto, quedaría ratificado el plebiscito para el próximo 26 de abril, en el que se consultará si aprueba o rechaza una nueva Constitución, y qué mecanismo prefiere para la redacción de la misma: una convención constituyente con el cien por ciento de sus integrantes elegidos por la ciudadanía o una convención mixta constituyente compuesta por parlamentarios en ejercicio y representantes electos. Además, establece que el órgano constituyente -cuyos integrantes serán elegidos en octubre del próximo año- tendrá un quórum de dos tercios para aprobar las normas del texto constitucional. Finalmente, así como en la Cámara, en el Senado también se aprobó el artículo más polémico del proyecto de reforma, en donde se establece que en el caso de que el texto sea rechazado en el plebiscito ratificatorio o “de salida”, seguirá vigente la Constitución del ‘80.

