Nacional Economista Francisco Castañeda y nueva colusión: Las penas deberían ser proporcionales al daño La Fiscalía Nacional Económica denunció que cuatro empresas productoras de alimentos para salmón pactaron fijar los precios de venta de las dietas de los salmones entre los años 2003 y 2015. Andrea Bustos C. Viernes 20 de diciembre 2019 17:08 hrs.

Este jueves, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció que las cuatro principales empresas productoras de alimentos para salmón que operan en Chile se coludieron. Se trata de Biomar Chile S.A. (Biomar), Comercializadora Nutreco Chile Limitada (Skretting), Ewos Chile Alimentos Limitada (Ewos) y Vitapro Chile S.A. (Salmofood), caso por el que la FNE presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento. En este se solicita que se aplique una multa de 30.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a cada una, monto máximo contemplado en la ley vigente cuando ocurrieron los hechos acusados y que asciende a unos US$ 70 millones en total. En concreto, las empresas pactaron fijar los precios de venta de las dietas de los salmones entre los años 2003 y 2015, un hecho que vuelve a poner en la palestra la ya tan cuestionada industria salmonera. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el académico de la Universidad de Santiago y Doctor en geografía económica, Francisco Castañeda, señaló que esto no solo es lamentable por el daño a los consumidores, sino también “en términos de la economía de mercado, de su legitimidad y el rol de los precios en la economía”. “Puede que los 70 millones de dólares que se están pidiendo es lo más alto en la ley, pero a lo mejor el daño causado en los consumidores en términos de altos precios es mucho mayor y ahí lo que tiene que haber es una modificación legal que señale que las penas en términos de multas son directamente proporcionales al daño causado”, dijo. Junto con ello, indicó que es probable que la multa no se compare con lo ganado con la colusión. “A lo mejor es un tercio del verdadero daño causado, así aun seguiría siendo rentable coludir el mercado”. Además, el economista añadió que el mercado chileno está concentrado en muchas industrias y no atomizado, lo que hace que grandes empresas puedan controlar el mercado: “Por ejemplo, en Alemania el 70 por ciento del PIB son pymes, son empresas pequeñas y medianas que componen la producción. En Chile, las pymes son solo el 20 por ciento, la posibilidad de que una pyme coordine el mercado, lo monopolice es mínima, entonces las empresas grandes en general son el 70, 80 por ciento del PIB, son pocas y son capaces de coordinar los precios en el mercado. Los costos de coordinarse son bajos y los beneficios son muy altos”. Por esta razón explicó que es muy importante que organismos como la Fiscalía Nacional Económica vayan adquiriendo más competencias para fiscalizar estás situaciones. Francisco Castañeda comentó además que generalmente la colusión de los mercados se da en diferentes aristas por lo que es importante investigar a fondo este caso. “Cuando se coluden los mercados se coluden en producción y en precio, usted puede coludirse aumentando la producción para que no haya entrada de un desafiante, entonces a lo mejor una empresa quiere entrar y estas empresas están concentradas en aumentar la producción y bajar los precios en el momento que entra un tercero, o simplemente empresas innovadoras que quieren entrar las grandes no le dejan espacio, entonces no solo hay daño en el precio, también en competitividad de nuevos actores”.

En tanto, desde el mundo político el diputado del Frente Amplio Renato Garín, que por estos días presenta su libro La gran colusión, fue uno de los primeros actores políticos en referirse a este tema. El parlamentario no descartó que esta sea solo una parte de la colusión en la industria salmonera. “Se involucra aguas arriba la industria respecto de cómo se produce el salmón y cómo ese salmón llega a las cadenas productivas. Esto puede ser un indicio de que exista una colusión también aguas abajo que, probablemente, la Fiscalía lo está investigando”. “Lo que estamos observando es que las condiciones de mercado general en Chile están muy afectadas por las colusiones”, añadió. Además, la acción fue rechazada por el presidente de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), Alfonso Swett, quien dijo que este este delito debe “ser sancionado con máximas penas de acuerdo a la ley”. En tanto, el ministro de Economía, Lucas Palacios rechazó la colusión y señaló que “cuando la competencia no se cuida, cuando las reglas del juego de la competencia no se respetan, este tipo de actitudes colusivas, de abuso de posición dominante o de uso de información privilegiada terminan matando la competencia”.

