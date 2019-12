8d5579d251

Lluvia de críticas recaen en la UDI por su actitud frente al proceso constituyente El gremialismo congeló su participación en Chile Vamos luego de que parlamentarios de conglomerado votaran a favor de las cuotas de género. Desde Renovación Nacional llamaron a la UDI a que deje de actuar en base a amenazas, mientras que, desde la oposición, denunciaron un "chantaje" de ese partido al proceso constituyente. Diario Uchile Viernes 20 de diciembre 2019 13:41 hrs.

Momentos difíciles se viven en el oficialismo luego de que la noche de este jueves, la presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, anunciara el congelamiento se su colectividad en Chile Vamos. La decisión fue tomada luego de que parlamentarios de Evópoli y Renovación Nacional, las otras colectividades del oficialismo, votaran a favor de las cuotas de género, cupos para independientes y escaños para los pueblos originarios, esto, en el marco del proceso constituyente aprobado por este jueves por el Parlamento. Las reacciones no se hicieron esperar. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador RN Manuel José Ossandón lamentó la actitud de la UDI. El legislador comparó la conducta de sus compañeros de conglomerado con el comportamiento de algunos partidos de izquierda. En ese sentido llamó al gremialismo a no quebrar las condiciones previamente suscritas en torno al acuerdo. “También mucha gente de izquierda es súper intransigente, no quieren cambiar nada, no quieren ceder nada. A la UDI también hay que hacer un llamado, uno no puede funcionar en estos acuerdos con amenazas y quebrando las condiciones porque, al final, nadie gana. Chile cambió, muchos no han querido reconocer esto, sin embargo, espero que exista generosidad y que, después de todo lo que va a pasar, Chile sea un mejor país, que es lo que todos queremos”. Si bien Ossandón sostuvo apoyar una nueva Constitución para Chile, aclaró que esta no lo es todo, de hecho, llamó a ser responsables con los discursos pues, según el parlamentario, decir que con una nueva Carta Fundamental se arreglarán los problemas del país es mentir a la ciudadanía. “Yo creo que Chile sí necesita una nueva Constitución, y vamos a jugárnosla mucho nosotros por aprobar una nueva Constitución, por el Sí, no por el No. Yo creo que es muy importante esto para llegar muy robustecido a tener una buena Constitución, moderna, que recoja los temas que los chilenos necesitamos. Pero ojo, hay que decir la verdad, porque muchos han vendido de que si se cambia la Constitución se acaban todos los problemas de Chile, y eso es mentira. La gente tiene una expectativa inmensa de que todos sus problemas son culpa de la Constitución y eso no es así”. A eso del mediodía, quien también se refirió al congelamiento de la UDI en Chile Vamos fue el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Según sus palabras, Jacqueline van Rysselberghe cometió un error, pues tensiona al oficialismo basada en su temor a perder apoyo de los sectores más conservadores de la derecha. “La senadora ha cometido un error que yo espero que no escale. Primero ha creado un conflicto artificial. Yo entiendo que la UDI necesita generar ciertas cosas, presionar un poco para competir con quienes ellos siéntenles está complicando un poco, que es José Antonio Kast, pero eso no puede significar que tensionen la coalición completa. Nosotros hicimos un acuerdo y dijimos que no íbamos a entorpecer la tramitación del pacto por la paz que suscribimos. Por eso nuestros parlamentarios disciplinadamente votaron a favor del acuerdo, pero rechazamos todos los anexos que se estaban pleanteando”. Desde la oposición también han reaccionado ante lo que algunos han calificado como “chantaje” de la UDI. Una de ellas es la jefa de la Bancada Regionalista, diputada Alejandra Sepúlveda, quien se refirió en específico a los dichos de la senadora Ena Von Vaer, parlamentaria que señaló, tras votación en el Senado sobre el proceso constituyente, que Chile está pasando por momentos complejos para el país, “momentos que, en otras democracias, han terminado en sistemas autoritarios”. Al respecto, Alejandra Sepúlveda sostuvo que la UDI busca chantajear el proceso mediante amenazas de golpe de Estado. “Me parece absolutamente impresentable y peligroso este chantaje que está haciendo hoy la UDI con un golpe de Estado. Ellos están diciendo que si no se mantienen las cosas tal como están los militares van a salir a la calle, cosa que me parece absolutamente impresentable. Esto requiere, lo antes posible, que se retracten, y una explicación del Presidente de la República sobre cuáles son los antecedentes que él tiene frente a esta situación, pero al mismo tiempo que controle a su coalición y fundamentalmente hoy a la UDI con su actitud absolutamente dictatorial y poco democrática”. Las tensiones en el oficialismo también permearon a La Moneda, pues la UDI criticó públicamente al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a quien acusan de falta de liderazgo. Por todo esto, el gremialismo anunció que dejarán de asistir a las reuniones del Comité Político que se realizan los días lunes en La Moneda.

