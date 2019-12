e99cf5bbb8

Política UDI profundiza críticas hacia ministro del Interior y se agudiza crisis en Chile Vamos En entrevista la presidenta de ese partido, Jacqueline van Rysselberghe afirmó que "no son pocos" los militantes de la UDI que quieren abandonar la tienda oficialista. Diario UChile Domingo 22 de diciembre 2019 11:18 hrs.

Luego de anunciar el congelamiento de su participación en Chile vamos, la tensión entre la UDI y el resto del conglomerado lejos de decaer, se ha ido incrementando durante los últimos días. En entrevista con el diario la Tercera, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe reafirmó sus cuestionamientos hacia el ministro del Interior y militante de Evopoli, Gonzalo Blumel, a quien acusó de no tener liderazgo político. “Si tenemos un ministro del Interior que, habiendo estado presente en una reunión donde hubo un compromiso que no cumple el partido del cual él es miembro, yo esperaría de él que a lo menos pudiera ordenarlo, decirles que él estuvo cuando eso se hizo y ejercer su liderazgo. Frente a una situación donde ni un solo parlamentario de Evópoli respetó ese acuerdo, no me queda más que pensar que o no ejerció su liderazgo o no lo tiene” afirmó. En esa línea, la líder gremialista acusó a los otros partidos de la coalición de estar más aliados con la oposición y fue enfática en que a partir de ahora las confianzas están rotas. “Cuando nuestros aliados toman decisiones relevantes asustados por el miedo que le tienen a la izquierda o por tratar de hacerles guiños a la izquierda, y después celebran con la izquierda, en lugar de cumplir la palabra empeñada, es bastante complejo poder avanzar. Se han roto las confianzas, y las confianzas no se reparan con facilidad. La próxima vez que tengamos una conversación, voy a tener que grabarla para que no la desconozcan” subrayó. En relación a la proyección de la coalición, la presidenta de la UDI emplazó a sus aliados a sincerar si ellos conciben a Chile Vamos como un mero pacto electoral. Asimismo, no descartó que para la próxima elección pueda existir sólo un pacto en lugar de enfrentar los comicios como una coalición política “Si lo que vamos a hacer es solo un pacto electoral, bueno, nosotros, que somos disciplinados, vamos a actuar como si esto es un pacto electoral” expresó. Este lunes a las 17.30 horas la UDI tendrá una reunión para evaluar el congelamiento de relaciones con Chile Vamos.

