Nacional Política Salvador Millaleo por copamiento de Plaza Italia: “No debe impedir que se realice una manifestación en ese lugar” En conversación con nuestro medio, el abogado y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Salvador Millaleo, precisó que para manifestarse no se requiere ningún permiso de la Intendencia, pues tal es un derecho humano y no está supeditado a lo que diga o no la autoridad. Diario Uchile Lunes 23 de diciembre 2019 12:53 hrs. Compartir

Fue una batalla campal. Quienes fueron a manifestarse a Plaza Italia el viernes pasado se encontraron con mil carabineros copando el lugar. El resultado era previsible. Se registraron distintos focos de enfrentamiento entre los uniformados y los asistentes que, pese al cerco policial, lograron tomarse por ratos la rebautizada como Plaza de la Dignidad. Sin embargo los hechos de violencia dejaron varios lesionados, contándose entre ellos un caso de especial gravedad: el atropello, por parte de un carro lanza gases, a un joven manifestante que quedó con un fractura de pelvis. Pese a esto, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, insiste con su plan de tolerancia cero para cualquier tipo de manifestación en Plaza Italia. Al respecto, y en conversación con nuestro medio, el abogado y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Salvador Millaleo, precisó que para manifestarse no se requiere ningún permiso de la Intendencia, pues tal es un derecho humano y no está supeditado a lo que diga o no la autoridad. “Hay que tener claro que existe un derecho humano y fundamental a la reunión pacífica, y que este derecho no puede estar sujeto a la discrecionalidad o decisión de una autoridad pública. Si los manifestantes quieren reunirse en un punto determinado, la autorización no es la que les da el derecho, sino que ellos ya tienen derecho a hacerlo pacíficamente (…) el copamiento no debe impedir que se realice una manifestación en ese lugar”. En cuanto a lo que debe hacerse con Carabineros –institución no solo cuestionada a nivel nacional, sino que también internacional- el también académico de la Universidad de Chile sostuvo que todos los actores de la sociedad deben participar en su reformulamiento, de modo que las fuerzas de orden vuelvan a ser parte de la comunidad y no un agente externo a ella. “La policía tiene que hacer cumplir los protocolos, sin perjuicio de que los protocolos deben ser revisados, y esa revisión no puede ser una revisión exclusivamente administrativa, sino que tiene que ser en un debate público que comprometa a los principales actores de la sociedad y que sea transparente para todos, para que seamos capaces de que todos veamos el cómo debiera funcionar la institución, tiene la institución que generar formas de control que sean externos y formas de participación de la comunidad”. En ese sentido, Salvador Millaleo expresó que no basta con que en la institución rueden cabezas -algo que no se ha hecho, al menos, en el alto mando-, sino que la única vía eficaz es una reforma profunda que garantice el respeto por los derechos humanos. “Creo que es la hora de no parchar y pedir que simplemente rueden cabezas. Por supuesto se debe identificar a los responsables respecto de las violaciones a los derechos humanos también en la cadena de mando pero, lo que significa una garantía de no repetición, es que se reforme profundamente a esta institución para que esto nunca más vuelva a pasar”. Respecto de la política de tolerancia cero que Carabineros ha implementado en el sector de Plaza Italia por petición de la Intendencia, partidos de oposición han exigido la renuncia del intendente. En respuesta, Felipe Guevara, quien ostenta el cargo, ha señalado que no va a renunciar.

