Derechos Humanos Nacional Senador Navarro y dichos de Sebastián Piñera: “Representan una descarada acción de desinformación” El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado sostuvo que, de no haber cambios en la manera en que el mandatario ha enfrentado el despertar social, "la salida de la crisis es la salida del Presidente". Tomás González F. Jueves 26 de diciembre 2019 11:16 hrs. Compartir

Este miércoles las redes sociales tuvieron como su mayor tendencia el mismo que ha protagonizado el debate en el país desde el pasado 18 de octubre: violaciones a los derechos humanos. Esto, porque este 25 de diciembre se dio a conocer una entrevista a Sebastián Piñera emitida hace 10 días por CNN en Español, en donde el Presidente se refería a este tema y a otros que han copado la contingencia desde el despertar social, argumentando -para sorpresa de algunos- que gran parte de los registros que han circulado a través de redes sociales sobre violaciones a los derechos humanos, son falsos. “Hay muchos de ellos que son falsos, que son filmados fuera de Chile o que son tergiversados, y por tanto sin duda que hemos debido enfrentar una campaña que es muy difícil de contrarrestar”, dijo el mandatario al periodista y escritor Andrés Oppenheimer. Dichos que rápidamente generaron la reacción las organizaciones de defensa de los derechos humanos que han estudiado y publicado informes sobre el accionar de las policías durante las movilizaciones, quienes han sido críticos frente a los dichos del Presidente; pero también desde el mundo político. Es el caso del senador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Alejandro Navarro, quien, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, sostuvo que el mandatario aún no ha logrado entender la magnitud de lo que ha sucedido en el país. “Tenemos un problema país, lo he dicho reiteradamente. Aquí el presidente Piñera no logra entender nada de nada de lo que está pasando en Chile. Lo ha golpeado tan duro este levantamiento social, que él no termina de comprender el alcance interno y externo de esta situación histórica en Chile”, indicó Navarro. “Lo que hace con estas declaraciones es hacer un ridículo mundial, porque claramente acusar de imágenes falsas a los vídeos que circulan en las redes, que son muy claros en establecer las violaciones a los derechos humanos, no representa un infantilismo, representa más bien una descarada acción de desinformación comandada por el primer mandatario“, criticó el parlamentario de MAS. En esa línea, el senador del partido País Progresista criticó el rol que ha asumido Piñera desde que comenzaron las movilizaciones a lo largo del país, señalando que éste ha no sabido tomar el protagonismo que debería. Esto, para Navarro, se ha visto reflejado en el aumento de casos de violaciones a los derechos humanos, por lo que advirtió acciones legales en ese sentido. “En Chile no hay gobierno, el Presidente no gobierna. Desde el inicio de esta crisis ha sido más bien un actor marginal, solo para hacer anuncios que no son y para tomar medidas que no resuelven el problema”, sostuvo Navarro. “Yo tengo una crítica profunda política para el Presidente y tengo una denuncia sobre violación de derechos humanos que hemos plasmado en una querella criminal. Querella que esperamos impulsar en Chile y a nivel internacional”, advirtió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Sobre el futuro de las movilizaciones y el estado actual del movimiento social, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado sostuvo que, pese a que probablemente disminuirá en los meses de enero y febrero, marzo será un mes clave, en el que el movimiento volverá con renovadas fuerzas. En ese sentido, Navarro advirtió que, si el Presidente no cambia su estrategia, la situación podría complejizarse. “Si el Presidente no toma medidas tendientes a establecer que la línea de salida de la crisis es cambio progresivo al modelo económico y cambio de Constitución, y si las medidas que él toma son consolidatorias de ambas condiciones, entonces estamos en una situación en que la salida de la crisis es la salida del Presidente“, sentenció el senador. “Si el Presidente no tiene capacidad de resolver la crisis, bueno entonces la verdad es que la salida es una opción real. Yo creo que en marzo, si llegamos en las mismas condiciones que hoy, la situación va a ser muy compleja”, agregó Navarro. Pero también las declaraciones del Presidente Piñera generaron reacciones en el oficialismo. El senador Manuel José Ossandón, por ejemplo, criticó al mandatario y sostuvo que sus dichos sólo “relativizan y dividen”. Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, respaldó los dichos de Piñera y sostuvo que “efectivamente hay mucha información que no es veraz, que es falsa”. Esto, pese a que hasta ahora ya han sido cuatro las organizaciones internacionales las que han publicado informes en donde dan cuenta de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile en el contexto del estallido social.

