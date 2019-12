bc54b17a6a

f1129835f7

Nacional Un derecho ganado: este viernes comienzan audiencias para cambio de sexo y nombre registral Para realizar el procedimiento se debe solicitar una hora en el Registro Civil, ser mayor de edad, soltero, y contar con dos testigos que acrediten que la persona tiene una identidad de género y un nombre social que no se corresponde con los registros oficiales. Andrea Bustos C. Jueves 26 de diciembre 2019 19:49 hrs. Compartir

A partir de este viernes se realizarán las primeras audiencias de cambio de sexo y nombre registral en el país, esto, en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género, lo que permitirá a las personas trans posicionarse legalmente como ellos se identifiquen. El procedimiento pueden hacerlo mayores de edad, solteros, y deben contar con dos testigos que acrediten que la persona tiene una identidad de género y un nombre social que no se corresponde con los registros oficiales. Para ello se debe pedir hora en el Registro Civil y, luego, acudir a la audiencia respectiva. Después de un mes y medio en el que las instituciones del Estado deben ser notificadas del cambio, se dará una nueva cédula con el nombre y sexo que corresponde a la persona. Desde Organizando Trans Diversidades (OTD) han acompañado a muchas personas en su proceso de transición, así como también se han dedicado a la defensa de los derechos humanos de las personas trans. Franco Fuica, presidente de la junta directiva de OTD, señaló, respecto de este proceso, que el hecho de que se reconozca el nombre social de una persona trans “es un momento de mucha emoción, de gloria, por fin puedes socialmente ser reconocido y mostrarle al mundo que ya no pueden nombrarme de otra forma, debe ser de esta manera”. Además, explicó que en el Registro Civil, que esté a cargo de la audiencia, no puede ejercer ningún tipo de discriminación, sesgo o cuestionamiento a quien ha decidido cambiar su sexo y nombre registral, y que desde OTD trabajaron junto a la institución para plantear “que no pueden pedir nada, excepto la voluntad que va estar representada en ir a pedir la hora y firmar, más los testigos”. Por otra parte, Franco Fuica dijo que, si bien esto brindará un derecho a las personas trans, no significa que el tema esté resuelto, pues aún falta mucho por avanzar, en especial a lo que refiere en la forma en que los niños, niñas y adolescentes puedan cambiar su nombre y sexo registral, así como también el respeto de sus derechos en la ley. “Hay que ir viendo cómo se va dando la ley y, eventualmente, ir incorporando algunos apoyos jurídicos que nos ayuden a avanzar en algunas cosas. Y de aquí a, por lo menos en un año más, empezar a trabajar en una ley integral trans, que no solamente establezca el derecho de algunas personas, de 14 hacia arriba, o de 18, sino que establezca este derecho para todas las personas sin una intervención de terceros”. Noah López y Valeria Pinto fueron parte de las primeras personas que, el 16 de diciembre, solicitaron hora en el Registro Civil para hacer el cambio de sexo y nombre registral. Sobre esto Noah López dijo que resulta “obvio que esto debe pasar, es un derecho humano. Qué bueno que se deje de estar violentando un derecho humano como es la identidad y qué bueno que sea un primer paso para seguir luchando por esta ley”. “Es algo que muchos necesitábamos para dejar de identificarnos con un sexo y un nombre para la sociedad que no nos hace juicio, que no nos representa, que muchas veces nos denigra en la sociedad, nos causa distintos problemas”, agregó. Por otra parte, Noah López indicó que “no es que uno no esté orgulloso de sí mismo ni de ser una persona transgénero, el problema es que nos expone a una sociedad que está mal educada y muy ignorante frente a temas de identidad de género, entonces lo que hace básicamente es exponerte a que tú tengas que decirle a todo el mundo que eres una persona trans, en cualquier lugar, cuando es algo que uno debería poder elegir en qué momento quiere abrirse en ese aspecto”. Junto a ello también destacó que es importante continuar los avances hacia las personas que se identifican con un género no binario, ya que “a muches les están haciendo saltar de un lado a otro dentro del binarismo y de esta sociedad patriarcal que no respeta ni comprende la existencia de otros géneros”. Sin embargo, destacó que la ilegitimidad de las autoridades actuales que no escuchan a la gente hacen difícil pensar que puedan poner ideas nacidas desde la sociedad sobre la mesa para debatirlas. En tanto, Valeria Pinto, quien también tendrá su audiencia de cambio este viernes, señaló que “las chicas trans y personas trans, en general, por décadas han sido dejadas de lado, entonces esta nueva identidad te reconoce el ser, no el parecer, ser una mujer no parecer una mujer, ser un hombre no parecer un hombre, porque nosotros los que necesitamos un reconocimiento a nuestra identidad, ya sea estando o no con la cirugía de reasignación de sexo, porque no se puede genitalizar el derecho de ser a una persona”. “Estamos en una sociedad que está cambiando de a poco, lo agradezco, hay más empatía, pero falta inclusión laboral”, agregó, y explicó que muchas mujeres transgénero se han desempeñado como trabajadoras sexuales debido a la falta de oportunidades que existen por ser trans. Comentó, además, que pudiendo optar ahora a una identidad tal cual se identifican, muchas oportunidades podrían comenzar a surgir para quienes realicen el cambio. “A muchas ni siquiera se les nota que son trans, y se les discrimina por el carnet”, señaló. Asimismo, destacó que esto no solo les permitirá el cambio registral, sino también postular a un trabajo con mayor facilidad, a beneficios sociales, a la adopción para ser padres o madres o, incluso, casarse si así lo requieren, pero indicó también que este es solo un primer paso, pues se debe garantizar el debido respeto, información, educación, programas de salud integral y acceso a derechos para todos y todas.

A partir de este viernes se realizarán las primeras audiencias de cambio de sexo y nombre registral en el país, esto, en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género, lo que permitirá a las personas trans posicionarse legalmente como ellos se identifiquen. El procedimiento pueden hacerlo mayores de edad, solteros, y deben contar con dos testigos que acrediten que la persona tiene una identidad de género y un nombre social que no se corresponde con los registros oficiales. Para ello se debe pedir hora en el Registro Civil y, luego, acudir a la audiencia respectiva. Después de un mes y medio en el que las instituciones del Estado deben ser notificadas del cambio, se dará una nueva cédula con el nombre y sexo que corresponde a la persona. Desde Organizando Trans Diversidades (OTD) han acompañado a muchas personas en su proceso de transición, así como también se han dedicado a la defensa de los derechos humanos de las personas trans. Franco Fuica, presidente de la junta directiva de OTD, señaló, respecto de este proceso, que el hecho de que se reconozca el nombre social de una persona trans “es un momento de mucha emoción, de gloria, por fin puedes socialmente ser reconocido y mostrarle al mundo que ya no pueden nombrarme de otra forma, debe ser de esta manera”. Además, explicó que en el Registro Civil, que esté a cargo de la audiencia, no puede ejercer ningún tipo de discriminación, sesgo o cuestionamiento a quien ha decidido cambiar su sexo y nombre registral, y que desde OTD trabajaron junto a la institución para plantear “que no pueden pedir nada, excepto la voluntad que va estar representada en ir a pedir la hora y firmar, más los testigos”. Por otra parte, Franco Fuica dijo que, si bien esto brindará un derecho a las personas trans, no significa que el tema esté resuelto, pues aún falta mucho por avanzar, en especial a lo que refiere en la forma en que los niños, niñas y adolescentes puedan cambiar su nombre y sexo registral, así como también el respeto de sus derechos en la ley. “Hay que ir viendo cómo se va dando la ley y, eventualmente, ir incorporando algunos apoyos jurídicos que nos ayuden a avanzar en algunas cosas. Y de aquí a, por lo menos en un año más, empezar a trabajar en una ley integral trans, que no solamente establezca el derecho de algunas personas, de 14 hacia arriba, o de 18, sino que establezca este derecho para todas las personas sin una intervención de terceros”. Noah López y Valeria Pinto fueron parte de las primeras personas que, el 16 de diciembre, solicitaron hora en el Registro Civil para hacer el cambio de sexo y nombre registral. Sobre esto Noah López dijo que resulta “obvio que esto debe pasar, es un derecho humano. Qué bueno que se deje de estar violentando un derecho humano como es la identidad y qué bueno que sea un primer paso para seguir luchando por esta ley”. “Es algo que muchos necesitábamos para dejar de identificarnos con un sexo y un nombre para la sociedad que no nos hace juicio, que no nos representa, que muchas veces nos denigra en la sociedad, nos causa distintos problemas”, agregó. Por otra parte, Noah López indicó que “no es que uno no esté orgulloso de sí mismo ni de ser una persona transgénero, el problema es que nos expone a una sociedad que está mal educada y muy ignorante frente a temas de identidad de género, entonces lo que hace básicamente es exponerte a que tú tengas que decirle a todo el mundo que eres una persona trans, en cualquier lugar, cuando es algo que uno debería poder elegir en qué momento quiere abrirse en ese aspecto”. Junto a ello también destacó que es importante continuar los avances hacia las personas que se identifican con un género no binario, ya que “a muches les están haciendo saltar de un lado a otro dentro del binarismo y de esta sociedad patriarcal que no respeta ni comprende la existencia de otros géneros”. Sin embargo, destacó que la ilegitimidad de las autoridades actuales que no escuchan a la gente hacen difícil pensar que puedan poner ideas nacidas desde la sociedad sobre la mesa para debatirlas. En tanto, Valeria Pinto, quien también tendrá su audiencia de cambio este viernes, señaló que “las chicas trans y personas trans, en general, por décadas han sido dejadas de lado, entonces esta nueva identidad te reconoce el ser, no el parecer, ser una mujer no parecer una mujer, ser un hombre no parecer un hombre, porque nosotros los que necesitamos un reconocimiento a nuestra identidad, ya sea estando o no con la cirugía de reasignación de sexo, porque no se puede genitalizar el derecho de ser a una persona”. “Estamos en una sociedad que está cambiando de a poco, lo agradezco, hay más empatía, pero falta inclusión laboral”, agregó, y explicó que muchas mujeres transgénero se han desempeñado como trabajadoras sexuales debido a la falta de oportunidades que existen por ser trans. Comentó, además, que pudiendo optar ahora a una identidad tal cual se identifican, muchas oportunidades podrían comenzar a surgir para quienes realicen el cambio. “A muchas ni siquiera se les nota que son trans, y se les discrimina por el carnet”, señaló. Asimismo, destacó que esto no solo les permitirá el cambio registral, sino también postular a un trabajo con mayor facilidad, a beneficios sociales, a la adopción para ser padres o madres o, incluso, casarse si así lo requieren, pero indicó también que este es solo un primer paso, pues se debe garantizar el debido respeto, información, educación, programas de salud integral y acceso a derechos para todos y todas.