Responsabilidad social y desarrollo sostenible de empresas Luis Jara Sarrúa Cartas al Director | Lunes 30 de diciembre 2019 12:08 hrs.

Señor Director: La CMF el pasado 2 de diciembre publicó un Informe Normativo que pretende ampliar el contenido de información del Reporte de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de las compañías. Debemos celebrar que las empresas emisoras de valores de oferta pública fiscalizadas por el regulador financiero deberán proveer mayor información en estas materias. Hasta ahora, la información solicitada se centraba en dos conceptos que incorporaban una mirada restringida de las acciones de responsabilidad social y desarrollo sostenible: diversidad –género, nacionalidad, rango etario y antigüedad– de los directores, altos ejecutivos y trabajadores; y las brechas salariales por género, cargo y funciones. El nuevo reporte propuesto por la CMF incluye la triple visión de sostenibilidad. Para la dimensión económica, considera información: a) Combate a la corrupción, lavado de activos y financiamiento al terrorismo; b) Competencia desleal; c) Pago a proveedores; d) Evaluación de proveedores; la ambiental: a) Materiales, insumos y residuos; b) Energía; c) Agua; d) Biodiversidad; e) Emisiones; y f) Cumplimiento ambiental; la social: a) Permiso posnatal; b) Seguridad laboral; c) Capacitación; d) Diversidad; e) Brecha salarial; f) Beneficios laborales; g) Programas sociales; y h) Cumplimiento social. Las organizaciones deben tener claro que la información social y ambiental enriquecerá la sólida información financiera generada por las empresas en torno a las IFRS. En un futuro no muy lejano, la información no financiera deberá definir un criterio de comparabilidad plena, tal como lo hace hoy en día las IFRS, con la información financiera.

