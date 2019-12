f4019b111d

1c42b79f78

Nacional Política Ximena Ossandón y Renovación Nacional: “Hemos ganado ciertas banderas de la izquierda” La diputada oficialista valoró la respuesta que su colectividad ha dado a la crisis social. Además criticó la actitud de la UDI respecto a la paridad de género en una eventual convención constituyente, asegurando no entender la postura del gremialismo. Diario Uchile Martes 31 de diciembre 2019 12:54 hrs. Compartir

Las cosas no andan bien en el oficialismo, el estallido social ha sido un balde de agua fría para un sector de la derecha que tiene tensionado al sector. A regañadientes han asumido que, al parecer, una nueva Constitución es inevitable, sin embargo, tampoco dan su brazo a torcer tan fácilmente. El último punto de polémica fue la paridad de género en una eventual convención constituyente, si bien hay sectores de Chile Vamos que se han mostrado de acuerdo con la iniciativa, hay otros que la rechazan tajantemente, como lo es la UDI. Esto, sumado al silencio del Gobierno, fue motivo de críticas por parte de la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, quien, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, dijo no entender la postura del gremialismo, a la vez que lamentó la tardanza con la que ha actuado el Ejecutivo con respecto a la paridad de género. “Creo que el Gobierno ha entrado tarde, creo que fue una tremenda oportunidad desperdiciada, esto pudo haber sido liderado desde La Moneda, pero lamentablemente tenemos un tema que es la UDI, a la cual yo respeto muchísimo pero no logro entender su actitud. Nosotros, en Renovación Nacional, nos tomamos muy en serio el tema de las cuotas, y es por eso que nosotras pasamos de 2 parlamentarias a diez. Tal vez otros partidos no se lo tomaron tan en serio y no han entendido lo positivo que es el tener más mujeres en política. Ninguna de las mujeres de Renovación Nacional, al menos en el Parlamento, podemos decir que nos hemos sentido ninguneadas, discriminadas, miradas en menos, etcétera”. Sobre la tensión entre Renovación Nacional con la UDI, Ossandón aclaró que su partido ya eligió un camino que es el de sostener a la coalición, al menos, hasta que Sebastián Piñera termine su mandato, aunque también reconoció que, viendo el comportamiento del gremialismo, la unión del oficialismo no está garantizada. “Tengo la sensación -y espero equivocarme- que esta especie de congelamiento puede tener relación al resultado final del tema de la paridad. Espero que no sea así, espero equivocarme, sería un suicidio político de la UDI, pero claramente Renovación Nacional ya tomó un camino y hemos dicho que vamos a hacer todos los esfuerzos para que la coalición continúe hasta el final del mandato del Presidente Piñera, pero a esta altura, lamentablemente, no pareciera estar asegurada su continuación”. A su vez, la diputada por el distrito 12 valoró la respuesta que Renovación Nacional le ha dado a la crisis social, respuesta que, a su juicio, le ha permitido a la colectividad ganar banderas que, tradicionalmente, le han pertenecido a la izquierda. “Tenemos a Mario Desbordes, que ha tomado muy bien el discurso, la conducción del partido. En Renovación Nacional siempre hemos sido bastante divididos, hemos tenido de todo, pero hoy siento que, en materia social, nosotros hemos ganado ciertas banderas de la izquierda, porque lo importante es que las banderas no sean ni de la derecha ni de la izquierda, lo importante es que compartamos las mismas banderas porque las personas que hay detrás de esas banderas necesitan soluciones”. Por último, Ximena Ossandón fijó objetivos parlamentarios para el próximo año, indicando que el más importante es reformar el cuestionado sistema de pensiones chileno.

Las cosas no andan bien en el oficialismo, el estallido social ha sido un balde de agua fría para un sector de la derecha que tiene tensionado al sector. A regañadientes han asumido que, al parecer, una nueva Constitución es inevitable, sin embargo, tampoco dan su brazo a torcer tan fácilmente. El último punto de polémica fue la paridad de género en una eventual convención constituyente, si bien hay sectores de Chile Vamos que se han mostrado de acuerdo con la iniciativa, hay otros que la rechazan tajantemente, como lo es la UDI. Esto, sumado al silencio del Gobierno, fue motivo de críticas por parte de la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, quien, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, dijo no entender la postura del gremialismo, a la vez que lamentó la tardanza con la que ha actuado el Ejecutivo con respecto a la paridad de género. “Creo que el Gobierno ha entrado tarde, creo que fue una tremenda oportunidad desperdiciada, esto pudo haber sido liderado desde La Moneda, pero lamentablemente tenemos un tema que es la UDI, a la cual yo respeto muchísimo pero no logro entender su actitud. Nosotros, en Renovación Nacional, nos tomamos muy en serio el tema de las cuotas, y es por eso que nosotras pasamos de 2 parlamentarias a diez. Tal vez otros partidos no se lo tomaron tan en serio y no han entendido lo positivo que es el tener más mujeres en política. Ninguna de las mujeres de Renovación Nacional, al menos en el Parlamento, podemos decir que nos hemos sentido ninguneadas, discriminadas, miradas en menos, etcétera”. Sobre la tensión entre Renovación Nacional con la UDI, Ossandón aclaró que su partido ya eligió un camino que es el de sostener a la coalición, al menos, hasta que Sebastián Piñera termine su mandato, aunque también reconoció que, viendo el comportamiento del gremialismo, la unión del oficialismo no está garantizada. “Tengo la sensación -y espero equivocarme- que esta especie de congelamiento puede tener relación al resultado final del tema de la paridad. Espero que no sea así, espero equivocarme, sería un suicidio político de la UDI, pero claramente Renovación Nacional ya tomó un camino y hemos dicho que vamos a hacer todos los esfuerzos para que la coalición continúe hasta el final del mandato del Presidente Piñera, pero a esta altura, lamentablemente, no pareciera estar asegurada su continuación”. A su vez, la diputada por el distrito 12 valoró la respuesta que Renovación Nacional le ha dado a la crisis social, respuesta que, a su juicio, le ha permitido a la colectividad ganar banderas que, tradicionalmente, le han pertenecido a la izquierda. “Tenemos a Mario Desbordes, que ha tomado muy bien el discurso, la conducción del partido. En Renovación Nacional siempre hemos sido bastante divididos, hemos tenido de todo, pero hoy siento que, en materia social, nosotros hemos ganado ciertas banderas de la izquierda, porque lo importante es que las banderas no sean ni de la derecha ni de la izquierda, lo importante es que compartamos las mismas banderas porque las personas que hay detrás de esas banderas necesitan soluciones”. Por último, Ximena Ossandón fijó objetivos parlamentarios para el próximo año, indicando que el más importante es reformar el cuestionado sistema de pensiones chileno.