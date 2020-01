46d4b87aa4

Derechos Humanos Nacional Ex Posta Central cierra espacio de atención a migrantes y diversidad sexual Para los médicos de la AMAP este servicio garantizaba una atención con pertinencia sociocultural, particularmente de la población migrante no hispanoparlante. Diario UChile Miércoles 1 de enero 2020 13:42 hrs.

A partir del 1 de enero el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública (HUAP), más conocido como la ex Posta Central, clausura su espacio de atención para migrantes y diversidad sexual. Esta decisión fue tomada por el director subrogante del HUAP, Luis Carrasco, quien anteriormente fue subdirector médico del Hospital de Carabineros, a solo un mes después de asumir el cargo, según publicó el medio Interferencia. Desde el 2017 este espacio de atención se encargaba de ayudar a pacientes indígenas, de la diversidad sexual y migrantes. El cierre de la oficina también implica la desvinculación de su jefe, el médico haitiano Jean Noel Telo, quien asumió la dirección del espacio en 2018 y se encargaba de colaborar con los distintos equipos técnicos en el diagnóstico de inmigrantes. Para los médicos de la AMAP este servicio garantizaba una atención con pertinencia sociocultural, particularmente de la población migrante no hispanoparlante. “Por ello consideramos un gran retroceso para la Posta Central la disolución de la Oficina de Integración y la desvinculación del Dr. Jean Noel Telo. Solicitamos reconsidere su decisión, por el bien de nuestros pacientes migrantes”, destacaron en un comunicado. Carrasco anunció que este tipo de trabajo pasará a depender de otro servicio y no dio mayores especificaciones. “Me informó que a partir de enero la oficina no iba a estar funcionando. Me explicó el doctor que en el Servicio de Salud hay una unidad similar que hace la misma función”, señaló Telo sobre las razones que le dieron sobre su despido. Entre los argumentos que ofreció la dirección del HUAP está que “actualmente el hospital cuenta con profesionales de apoyo que hablan creole, inglés y francés, pero sólo en horario hábil, de lunes a viernes y, en ese contexto, se definió ampliar los horarios para dar una cobertura completa”. Asimismo, comentaron que durante este 2019 Noel Telo “percibía un sueldo asociado a labores de médico, no obstante, cumplía funciones únicamente de facilitador lingüístico dado que no contaba con el Eunacom aprobado”. “A pesar de que se le solicitó en reiteradas oportunidades regularizar su situación, esto lamentablemente nunca ocurrió”, remarca el comunicado, aludiendo a que esto contribuyó a su despido del recinto. Decisión polémica El cierre del espacio de atención y el despido del Dr. Telo generó molestia entre los trabajadores del hospital y la explicación no dejó satisfechos a algunos médicos, que valoraban el trabajo que realizaba la Oficina de Integración. El médico internista Patricio Barría Ailef, presidente de la AMAP, dijo que el trabajo de esta sección era profundo desde la perspectiva del enfoque de derechos. Que las personas de Haití tienen derecho a que tengan un estándar de atención médica alto. “Hay diferencias entre traducir un idioma e interpretar el diagnóstico de la persona”, resaltó. “Es una lástima que el director, a poco de llegar a regir la Posta, nos quite una herramienta valiosa para la atención de la persona migrante. Yo a Jean lo llamo cada vez que tengo una persona haitiana hospitalizada. Yo soy médico internista, nos dedicamos a tratar pacientes complejos. Gran parte de lo que nosotros tenemos como capacidad diagnóstica es de la entrevista al paciente. Aporta de una forma tremenda cuando hay que detectar una enfermedad compleja”, afirmó. También Barría anunció que están buscando tomar acciones legales sobre este asunto. “Si le otorgas un derecho a las personas, ya no puedes volver atrás”, sentenció.

