Imacec noviembre muestra una caída menor a la esperada

Los expertos habían proyectado una caída del 5 por ciento, mientras que Bloomberg había anticipado un 3,5 inferior al mismo periodo del año anterior, especialmente considerando que el de octubre fue el indicador más bajo de los últimos diez años.

El Indicador Mensual de Actividad Económica, incluye el 90 por ciento de los bienes y servicios que integran el Producto Interior Bruto (PIB). El IMACEC minero cayó 5,1%, mientras que el IMACEC no minero lo hizo en 3,1%. Este último se vio afectado por el desempeño de las actividades de servicios y comercio. En los servicios, destacaron las caídas de educación, transporte y restaurantes y hoteles.

Compensó parcialmente este resultado el aumento de la actividad de construcción y la industria manufacturera. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC minero y el no minero crecieron 1,5% y 0,9%, respectivamente.

Este indicador se suma al sorpresivo 6,9 por ciento correspondiente a la tasa de desempleo del trimestre septiembre-noviembre.

Uno de los puntos que podría favorecer a la economía chilena es el posible fin de la guerra comercial Estados Unidos China que se firmaría el 15 de enero próximo según informó a través de su cuenta de Twitter el Presidente de la nación norteamericana.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019