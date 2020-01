Trump ordena ataque con drones y da muerte a general Soleimani

El Pentágono confirmó que Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo en el que murió el general Qasem Soleimani, para disuadir a Irán de cualquier plan de ataque. El bombardeo se produjo sólo tres días después de los enfrentamientos en torno a la embajada estadounidense en Bagdad, que fue asaltada por miles de manifestantes iraquíes pro-Irán.

“Por orden del presidente, el Ejército de Estados Unidos tomó medidas defensivas decisivas para proteger al personal estadounidense en el extranjero, al matar a Qasem Soleimani”, dijo el Departamento de Defensa de EE.UU. en un comunicado, añadiendo que “estaba elaborando planes para atacar a los diplomáticos y soldados estadounidenses en la región”.

Al menos ocho personas habrían sido matadas además del general iraní Qasem Soleimani. También perdió la vida Abu Mahdi al Mohandis, el número dos de Hashd al-Shaabi, una coalición paramilitar integrada en las fuerzas de seguridad iraquíes.

Los Guardianes de la Revolución iraní han confirmado la muerte del general: “Los Guardianes de la Revolución anuncian que el glorioso comandante del Islam, Haj Qasem Soleimani, después de una vida de servidumbre, murió como mártir en un ataque de Estados Unidos al aeropuerto de Bagdad esta mañana”, dijeron en una declaración leída en la televisión estatal iraní.

El general Soleimani era muy cercano al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien dijo que una terrible venganza espera a los “criminales” que asesinaron a Soleimani. Dos días antes, había advertido que Irán respondería con firmeza a cualquier ataque estadounidense a los intereses iraníes. Ha declarado tres días de luto nacional.

El general Soleimani fue una figura de las fuerzas iraníes, tanto en el país como en el extranjero. Dirigía las operaciones exteriores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, principalmente en Siria e Irak, y tenía un papel importante en la creciente influencia de Irán en el Medio Oriente.

En particular, fue el artífice del apoyo de Irán al régimen del presidente sirio Bashar al-Asad, explica el corresponsal de RFI en Teherán, Siavosh Ghazi. También desempeñó un papel directo en la creación de las milicias iraquíes que lucharon contra el grupo Daesh, y fue muy activo en el apoyo de Irán al Hezbolá libanés.

Poco después del anuncio de la muerte del general Soleimani, el presidente estadounidense Donald Trump tuiteó la imagen de una bandera americana, sin ningún comentario.



“Me cuesta creer que el presidente Trump tenga ganas de ver este guion desarrollarse a pocos meses de las elecciones presidenciales, y desde su punto de vista puede estimar que si Irán responde con fuerza contra los intereses estadounidenses, la respuesta de Estados Unidos no será en términos de soldados, de GI en suelo iraní, sino que serán ataques estadounidenses contra blancos iraníes”, comenta Robert Malley, presidente del International Crisis Group.

Para el analista, “el hecho de haber matado a Qasem Soleimani muestra que para esta administración, ya no hay límites: pasamos muy rápido de una escalada que parecía controlada a una confrontación que podría ser incontrolable, porque asesinar a Qasem Soleimani es realmente una declaración de guerra abierta a Irán”.

Varios senadores republicanos se han felicitado por el ataque, informa la corresponsal de RFI en Washington, Anne Corpet. Marco Rubio, senador de Florida, y Lindsay Graham, estrecho colaborador del presidente, agradecieron a Trump la muerte de “uno de los miembros más viciosos y despiadados del régimen de los ayatolás”.

Pero del lado demócrata, varios candidatos a la nominación destacan un riesgo importante de escalada. Todos reconocen que Soleimani tenía sangre americana en sus manos y nadie llora su muerte, pero la ansiedad prevalece.

My statement on the killing of Qassem Soleimani. pic.twitter.com/4Q9tlLAYFB

— Joe Biden (@JoeBiden) January 3, 2020