Ana Tijoux: “No hay nada más bello que un pueblo de pie reclamando justicia”

Son poco más de las siete de la tarde, del domingo 15 de diciembre. La cantante franco chilena Ana Tijoux nos ha dado cita en el Teatro del Oprimido, fundado en París por Augusto Boal, a fines de los 70.

Varias veces nominada a los Grammy, es una de las grandes figuras del rap latino, la más importante de la escena internacional para Newsweek y la mejor rapera en español para The Rolling Stones.

Compuso la música, y también actúa, en la serie ‘La Jauría’, dirigida por la argentina Lucía Puenzo, que está por estrenarse. Dentro de unos días, Ana Tijoux estará en Chile, seguramente en las protestas.

Lo primero que destaca es su mirada y su sonrisa -además de los pómulos marcados- una mirada franca y sin concesiones, como su posición política, y una sonrisa cálida como sus canciones.

En la oficina del director, Ana se arrellana en el sillón y cruza las piernas, vestida con unos jeans agujereados que muestran sus rodillas bronceadas.

“Me tocó nacer en Lille en 1977, pero nos mudamos a París cuando tenía seis años, así es que los recuerdos más bien son de París. El más fehaciente, porque esos recuerdos siempre son un poco fantasmagóricos, es que si bien estaba en Francia y recibía una educación pública francesa, laica etc. había un lado B que era la educación familiar”.

“Tuve la suerte de tener padres que si bien vivían de manera modesta, tenían una gran riqueza política y cultural. La política era un tema que se tejía en la mesa y en las conversaciones familiares, mis padres eran refugiados políticos y había un enlace evidente con Chile, pero tuvieron siempre una mirada abierta hacia el mundo y a otras problemáticas político sociales: Palestina, otras dictaduras…”

“Era un ambiente muy rico, política y culturalmente. Ahí aprendí a conocer Chile a través de la música. Discos clásicos pero no solamente chilenos, también músicos uruguayos como Daniel Viglieti o los Olimareños, Pancasán de Nicaragua, Chico Buarque de Brasil, y obviamente Victor Jara, Violeta Parra y esa maravillosa discografía que tenemos de la música popular chilena. Eso me fue explicando lo que era mi país, Chile -donde lamentablemente no me tocó nacer- y también nuestro continente, nuestra cultura que es nuestra identidad y nuestra dignidad. Conocer nuestro continente a través de sus luchas, su cultura y su música, fue una bella experiencia”.

En París, también te rodeaban otras culturas y otras músicas…

“Claro, también había esa hermosa contraposición cultural de estar en una ciudad cómo París, donde finalmente la riqueza es ese bagaje de gente que viene de todas partes. Escuchar música de Argelia, de Marruecos, estar rodeada de franceses, hijos de segunda, tercera o cuarta generación, toda una mezcla cultural que finalmente es la riqueza de un país”.

“En la escuela, tuve la posibilidad de tener compañeros de distintas partes del mundo: Mozambique, el Congo…, y poder conocernos y reconocernos a través de nuestras diferencias y similitudes”.

En esos años se oían grupos punk, como The Clash.

“Sí, estaba “Clash” que era, digamos clásico. Pero para mí sobre todo fue el hip hop, recuerdo una película de Spike Lee en 1989, que se llamada “Do the Right Thing”, ahí conocí el maravilloso grupo “Public Ennnemy” del cual soy fan hasta el día de hoy. También el rap francés, grupos como IAM y NTM, los 80-90 fueron una explosión de hip hop, entendíamos lo que decían las canciones y nos sentíamos muy cerca. Porque el hip hop -siempre lo he visto de esa manera- es cómo la tierra de los desterrados, una patria independiente y autónoma, por eso tantos jóvenes se sienten identificados”.

“A mí me toco nacer en Francia aunque no me siento francesa, soy chilena, pero no he vivido en Chile. Me siento completamente dentro de este territorio llamado hip hop”.

Un territorio sin fronteras.

“Creo que esa es la gracia del hip hop, es un territorio tan amplio que finalmente es una gran casa que acoge a mucha gente: hombres, mujeres y jóvenes. Ya no tengo 20 años, pero sigue siendo mi casa y de una u otra manera siempre vuelvo a ella”.

¿Dónde comenzaste a hacer rap, en Francia o en Chile?

“Comencé en Chile. Creo que hacía música sin hacerla porque no se trata solo de cantar, es también la capacidad de escuchar. Como decía, en mi casa tuve la suerte de recibir una gran riqueza musical y creo que todos me influenciaron, desde Piazzola a Public Ennemy… Desde chica fuí fan de jazz, de la música más diversa, me declaro antifascista y también antifascista musicalmente. Me gusta la música y quiero morir con esa visión”.

A propósito de jazz, está tu compatriota Melissa Aldana, más o menos de tu generación, que es una gran saxofonista.

“Melissa Aldana, es un poco más joven que yo, pero forma parte de una maravillosa generación de músicos chilenos que tomaron sus maletas para irse a Estados Unidos, Melissa es una colega que admiro enormemente, por el recorrido que ha hecho”.

Ganó el premio Thelonious Monk a los 24 años.

“¿Qué más quieres…? Y como ella hay varios, está Félix Lecaros, la gran Claudia Acuña…”

Volviendo a tu trayectoria ¿A qué edad te fuiste a Chile?

“A los trece o catorce años, en esa época tenía una imagen de Chile más bien idílica, hecha de retazos, y me tocó descubrir un país muy golpeado pero muy digno. Me enamoré del Chile poblacional, de las ollas comunes, de la población La Victoria…, de ese otro Chile que no aparece en la televisión, un Chile auto gestionado, también muy duro y muy crudo. Golpeado, pero con una capacidad de organización que acá, con ese nivel, no había visto, y creo que eso fue lo que me hizo enamorarme de mi país”.

¿Y comenzaste con un grupo?

“Sí, cuando tenía 20 años armamos un grupo y así empecé”.

¿Ya escribías textos?

“Siempre me habían interesado la lectura y la escritura, pero no sabía que iba a terminar haciendo canciones. Comencé a escribir como a los 18, antes lo hacía, pero no eran canciones, escribía puras ‘pelotudeces’, eran como errores pero son esos errores que te hacen progresar. Escribía ideas fantasiosas que rápidamente se convirtieron en algo muy concreto. Teníamos conciertos en poblaciones, gimnasios…, en lugares populares y allí fuimos construyendo un maravilloso público, que en gran parte, es el que me acompaña hasta el día de hoy”.