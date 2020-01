8924cc251f

Nacional Muere la escritora Mónica Echeverría a sus 99 años Su fallecimiento fue confirmado la noche de este viernes y causó un gran pesar en diferentes actores culturales y políticos. Diario UChile Sábado 4 de enero 2020 10:15 hrs.

Este viernes falleció la escritora y dramaturga Mónica Echeverría Yáñez a sus 99 años. La también profesora había visto debilitada su salud hace algún tiempo por un accidente cerebro vascular. Mónica Echeverría estuvo casada con el ex alcalde de La Reina y rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo Velasco, y fue una importante defensora de los derechos humanos durante la dictadura e integró el movimiento Mujeres por la Vida durante aquella época. Entre sus obras destacan Antihistoria de un luchador de 1993, que aborda la biografía sobre el sindicalista Clotario Blest, también otros libros como Difícil envoltorio o Crónicas vedadas. Además de Cara y sello de una dinastía, que narra la historia de la familia de Agustín Edwards, y también Krassnoff, arrastrado por su destino, y Yo, Violeta, biografía de la artista nacional Violeta Parra. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile en 2018, la escritora señaló: “Mi vida está plagada de grandes fracasos y grandes éxitos”. “Mientras mi cerebro me dé fuerzas y lo pueda utilizar, necesito hablar. Si no doy una entrevista, escribo. No tengo miedo de decir lo que siento. Trato de que los años no me pesen”, agregó entonces. Respecto del movimiento feminista en Chile, la dramaturga comentó que “todavía tiene que moverse para conquistar realmente el poder, porque no hay duda de que ahora hay muchos más puestos de mujeres en lugares importantes, pero todavía hay bastantes leyes injustas que hay que modificar en relación con el matrimonio, en relación a la capacidad de la mujer”. “También se debe adquirir el poder político. No es que estemos tan mal como era a principios del siglo, pero sí todavía nos falta dar algunos pasos más. Soy optimista y creo que el hecho de que las mujeres salgan a la calle y que muestren de lo que carecen todavía me parece bastante importante”, agregó. Su muerte causó un gran pesar en el mundo cultural y político, desde donde diferentes actores lamentaron su fallecimiento. Recordamos a la destacada escritora y dramaturga Mónica Echeverría, que ha fallecido a los 99 años.

Autora de: Yo, Violeta”, Agonía de una irreverente, Difícil envoltorio, por nombrar algunas de sus obras.

📷

Mónica en la presentación del libro Insaciables en #FILSA 2012 pic.twitter.com/BtBIFpSsR6 — Cámara Chilena del Libro (@camaradellibro) January 4, 2020 A los 99 años falleció Mónica Echeverría Yáñez. Escritora, dramaturga, actriz y profesora chilena. Nuestro cariño y sentimiento para familia y amig@s. pic.twitter.com/LL8jTJambB — Autoras Chilenas (@AutorasChilenas) January 4, 2020 “…No concibo vivir sola, sin el contacto con jóvenes. Son ellos quienes han reforzado en mí estas ideas que para muchos parecen libertarias, y siento que hoy soy mucho más revolucionaria…” la maestra Monica Echeverria ha partido, nos sentimos herederas de su revolución. pic.twitter.com/LWTpvWAhwu — Red Actrices Chilenas (@actriceschile) January 4, 2020 Y partió nuestra gran Mónica Echeverria Yañez, con sus 99 años de vida creativa, feminista y rebelde, siempre junto a los oprimidos, luchadora contra la dictadura, los abusos y privilegios y por los DDHH. Así lo expresan sus numerosos libros y obras. La extrañaremos mucho! — Teresa Valdés (@TeresaValdesE) January 4, 2020 Gran pesar por muerte de Monica Echeverria , lúcida escritora, integrante de Mujeres por la Vida, bastión de resistencia femenina antidictatorial ,vivió su tiempo con rebeldía, coraje y compromiso junto a Fernando Castillo Velasco, ambos unos imprescindibles ! — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) January 4, 2020 Mónica Echeverría, una de las grandes #MujeresCreadoras del teatro, las letras y el cine en nuestro país. Compartió con figuras universales como Raúl Ruiz, cofundó el Ictus y espacios fundamentales como el Centro Cultural Estación Mapocho. — Consuelo Valdés (@Consuelovaldesc) January 4, 2020

