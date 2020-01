8924cc251f

26ca612658

Nacional Política Pensiones, salud, educación: las demandas que exigen los manifestantes de Plaza de la Dignidad Con sus matices y todo, entre los asistentes al principal punto de protestas de Santiago hay un hilo conductor que brinda coherencia y cohesión al movimiento. Así lo demostró la "Encuesta Zona Cero”, realizada a manifestantes de Plaza Dignidad durante el mes de noviembre. Diario Uchile Sábado 4 de enero 2020 10:29 hrs. Compartir

Desde el mismo 18 de octubre, la llamada Plaza de la Dignidad ha sido el escenario principal de las protestas en Santiago. Todos los días, especialmente los viernes, miles de personas dan vida a manifestaciones que ya han pasado a ser espacios de contracultura y encuentro, esto, en un contexto de permanente tensión debido al actuar policial, mismo que ya ha dejado miles de lesionados. Casi son tres meses de protestas. Pese a que el número de manifestantes ha disminuido comparado con el principio de la crisis, la gente sigue llenando el espacio y, como consecuencia, lo colectivo se impone a las individualidades. Y es que las demandas de la gente son, en gran medida, las mismas. Con sus matices y todo, entre los asistentes hay un hilo conductor que brinda coherencia y cohesión al movimiento. Así lo demostró la “Encuesta Zona Cero”, realizada a manifestantes en Plaza Dignidad durante el mes de noviembre. El informe fue realizado por el Núcleo de Sociología Contingente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y se concluyó en él que las demandas principales de los manifestantes son en torno a las pensiones, salud y educación. Al respecto, Alejandra Delaveau y Vanessa Leyton, investigadoras del Núcleo de Sociología, señalaron que lo anterior demuestra un hilo conductor del movimiento y descarta teorías que dicen que las manifestaciones no tienen ni pies ni cabeza. “Es importante señalar que esta es una pregunta abierta y que uno podría pensar que todas las personas se estaban manifestando por cosas distintas. Entonces el hecho de una coincidencia, que nosotros codificamos y por eso sistematizamos de esta manera, es algo importante porque quiere decir que las personas no están cada una por su causa, no están pensando cosas diferentes, no es este un movimiento sin pies ni cabeza, hay una orientación y esa orientación tiene una lista de demandas, las cuales todas son relevantes por el hecho mismo de coincidir, pero las más urgentes pueden ser pensiones, salud y educación”. Las investigadoras también se refirieron a la importancia que los manifestantes le otorgan a una nueva Constitución. Si bien esta demanda aparece en la quinta ubicación según la encuesta, la gran mayoría de los consultados manifestaron tener claro que sin nueva Carta Fundamental, es muy difícil conquistar otras demandas. “Además tenemos otra pregunta que es sobre si creen que es posible que haya cambios sustantivos en pensiones, salud y educación sin un cambio de Constitución y, a esa pregunta, la mayoría responde que no”, explicaron. Otro tema importante que preocupa a la gente es la represión que Carabineros ha ejercido en su contra. En ese sentido, los manifestantes reconocen uso excesivo de la fuerza y, peor aún, violaciones a sus derechos humanos. “Eso nos habla de que hay una conciencia generalizada entra las y los manifestantes de que hay un exceso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y, a pesar de eso, se van a manifestar, no desconocen del tema. Nosotras estuvimos encuestando durante todo noviembre y ahí, en los mismos cantos, carteles, gritos se puede escuchar una de las mayores exigencias de las personas: que cesen las violaciones a los derechos humanos, que cese el exceso de la fuerza por parte de Carabineros. Esto es algo muy sentido por las y los manifestantes, es algo que les preocupa mucho”, comentaron las investigadoras. En cuanto al tema de derechos humanos y la responsabilidad de las autoridades, el 94,8 por ciento de los encuestados se mostró a favor de la frustrada acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, y un 98,9 por ciento estuvo de acuerdo con la acusación en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Otro dato relevante que arroja la encuesta es que un 64,2 por ciento de los manifestantes declara no estar vinculado a alguna organización o a algún partido político, lo que, para las investigadoras, es el reflejo de la crisis que viven las instituciones políticas. Los datos que arrojó la encuesta se darán a conocer con más detalles en las redes sociales del Núcleo de Sociología Contingente, las cuales se pueden buscar mediante el acrónimo NUDESOC.

Desde el mismo 18 de octubre, la llamada Plaza de la Dignidad ha sido el escenario principal de las protestas en Santiago. Todos los días, especialmente los viernes, miles de personas dan vida a manifestaciones que ya han pasado a ser espacios de contracultura y encuentro, esto, en un contexto de permanente tensión debido al actuar policial, mismo que ya ha dejado miles de lesionados. Casi son tres meses de protestas. Pese a que el número de manifestantes ha disminuido comparado con el principio de la crisis, la gente sigue llenando el espacio y, como consecuencia, lo colectivo se impone a las individualidades. Y es que las demandas de la gente son, en gran medida, las mismas. Con sus matices y todo, entre los asistentes hay un hilo conductor que brinda coherencia y cohesión al movimiento. Así lo demostró la “Encuesta Zona Cero”, realizada a manifestantes en Plaza Dignidad durante el mes de noviembre. El informe fue realizado por el Núcleo de Sociología Contingente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y se concluyó en él que las demandas principales de los manifestantes son en torno a las pensiones, salud y educación. Al respecto, Alejandra Delaveau y Vanessa Leyton, investigadoras del Núcleo de Sociología, señalaron que lo anterior demuestra un hilo conductor del movimiento y descarta teorías que dicen que las manifestaciones no tienen ni pies ni cabeza. “Es importante señalar que esta es una pregunta abierta y que uno podría pensar que todas las personas se estaban manifestando por cosas distintas. Entonces el hecho de una coincidencia, que nosotros codificamos y por eso sistematizamos de esta manera, es algo importante porque quiere decir que las personas no están cada una por su causa, no están pensando cosas diferentes, no es este un movimiento sin pies ni cabeza, hay una orientación y esa orientación tiene una lista de demandas, las cuales todas son relevantes por el hecho mismo de coincidir, pero las más urgentes pueden ser pensiones, salud y educación”. Las investigadoras también se refirieron a la importancia que los manifestantes le otorgan a una nueva Constitución. Si bien esta demanda aparece en la quinta ubicación según la encuesta, la gran mayoría de los consultados manifestaron tener claro que sin nueva Carta Fundamental, es muy difícil conquistar otras demandas. “Además tenemos otra pregunta que es sobre si creen que es posible que haya cambios sustantivos en pensiones, salud y educación sin un cambio de Constitución y, a esa pregunta, la mayoría responde que no”, explicaron. Otro tema importante que preocupa a la gente es la represión que Carabineros ha ejercido en su contra. En ese sentido, los manifestantes reconocen uso excesivo de la fuerza y, peor aún, violaciones a sus derechos humanos. “Eso nos habla de que hay una conciencia generalizada entra las y los manifestantes de que hay un exceso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y, a pesar de eso, se van a manifestar, no desconocen del tema. Nosotras estuvimos encuestando durante todo noviembre y ahí, en los mismos cantos, carteles, gritos se puede escuchar una de las mayores exigencias de las personas: que cesen las violaciones a los derechos humanos, que cese el exceso de la fuerza por parte de Carabineros. Esto es algo muy sentido por las y los manifestantes, es algo que les preocupa mucho”, comentaron las investigadoras. En cuanto al tema de derechos humanos y la responsabilidad de las autoridades, el 94,8 por ciento de los encuestados se mostró a favor de la frustrada acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, y un 98,9 por ciento estuvo de acuerdo con la acusación en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Otro dato relevante que arroja la encuesta es que un 64,2 por ciento de los manifestantes declara no estar vinculado a alguna organización o a algún partido político, lo que, para las investigadoras, es el reflejo de la crisis que viven las instituciones políticas. Los datos que arrojó la encuesta se darán a conocer con más detalles en las redes sociales del Núcleo de Sociología Contingente, las cuales se pueden buscar mediante el acrónimo NUDESOC.