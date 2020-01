875f97157e

17ad260abc

Educación Estudiantes reiteran su llamado a movilizarse contra la PSU La prueba comenzará a rendirse desde este lunes. En Copiapó dos liceos sede fueron tomados por estudiantes. Diario Uchile Domingo 5 de enero 2020 15:20 hrs. Compartir

Este lunes comienza a rendirse la Prueba de Selección Universitaria y la incertidumbre respecto de su normal desarrollo persisten luego que los estudiantes agrupados en la coordinadora No + PSU reiteraran en su llamado a movilizarse en contra de este examen. Así lo recalcó la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, Aylen Salgado, quien sostuvo que el llamado a protestar tanto dentro como fuera de los recintos educacionales se mantiene para este lunes y martes. Recordemos que la Coordinadora No + PSU exigió que la prueba de este año sea suspendida debido a la crisis social que afecta al país y se buscara un método de emergencia para poder ingresar a la enseñanza superior, llamado que no tuvo respuesta dado que el Consejo de Rectores insistió en que ya no hay tiempo para más postergaciones. En ese sentido, los estudiantes señalan que “no somos los únicos que están haciendo llamados a movilizaciones, no controlamos todo lo que va a pasar, pero sabemos que van a haber movilizaciones al interior de los establecimientos: sí o sí van a haber recintos tomados, además de manifestaciones en las afueras”, destacó Aylen Salgado. Este llamado a movilizaciones se da en medio de la preocupación que existe en la región de Atacama, luego que la madrugada de este domingo dos recintos sede de la PSU en Copiapó amanecieran tomados. Se trata de los Liceos José Antonio Carvajal y de Música de la capital de la región de Atacama, que finalmente serán reemplazados por otros recintos para que la prueba se pueda desarrollar de forma normal. En ese sentido, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, hizo un llamado para que los estudiantes no impidan el normal desarrollo de la prueba “yo creo en el diálogo, creo en que aquí no se trata de poner fuerzas policiales o de alguna forma de apagar el fuego con bencina, sino que se trata de comprender que muchos jóvenes tienen puestas sus esperanzas en esta prueba”, afirmó a Radio Cooperativa.

Este lunes comienza a rendirse la Prueba de Selección Universitaria y la incertidumbre respecto de su normal desarrollo persisten luego que los estudiantes agrupados en la coordinadora No + PSU reiteraran en su llamado a movilizarse en contra de este examen. Así lo recalcó la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, Aylen Salgado, quien sostuvo que el llamado a protestar tanto dentro como fuera de los recintos educacionales se mantiene para este lunes y martes. Recordemos que la Coordinadora No + PSU exigió que la prueba de este año sea suspendida debido a la crisis social que afecta al país y se buscara un método de emergencia para poder ingresar a la enseñanza superior, llamado que no tuvo respuesta dado que el Consejo de Rectores insistió en que ya no hay tiempo para más postergaciones. En ese sentido, los estudiantes señalan que “no somos los únicos que están haciendo llamados a movilizaciones, no controlamos todo lo que va a pasar, pero sabemos que van a haber movilizaciones al interior de los establecimientos: sí o sí van a haber recintos tomados, además de manifestaciones en las afueras”, destacó Aylen Salgado. Este llamado a movilizaciones se da en medio de la preocupación que existe en la región de Atacama, luego que la madrugada de este domingo dos recintos sede de la PSU en Copiapó amanecieran tomados. Se trata de los Liceos José Antonio Carvajal y de Música de la capital de la región de Atacama, que finalmente serán reemplazados por otros recintos para que la prueba se pueda desarrollar de forma normal. En ese sentido, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, hizo un llamado para que los estudiantes no impidan el normal desarrollo de la prueba “yo creo en el diálogo, creo en que aquí no se trata de poner fuerzas policiales o de alguna forma de apagar el fuego con bencina, sino que se trata de comprender que muchos jóvenes tienen puestas sus esperanzas en esta prueba”, afirmó a Radio Cooperativa.