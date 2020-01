875f97157e

Nacional Mesa de Unidad Social: "No tenemos nada que seguir conversando con el gobierno" La instancia que agrupa a una serie de organizaciones representantes de la sociedad civil decidió suspender el diálogo con el Gobierno y criticó el respaldo que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, entregó a Carabineros. Claudio Medrano Domingo 5 de enero 2020 12:09 hrs.

La Mesa de Unidad Social señaló que no hubo una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno a las demandas que presentaron y que tienen relación con los reclamos ciudadanos que han surgido desde el pasado 18 de octubre. En ese sentido, la mesa que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil, hizo un llamado a incrementar las movilizaciones ante la “nula capacidad del Ejecutivo para entregar respuesta a las demandas de la ciudadanía”. El presidente del Colegio de Profesores y vocero de la Mesa de Unidad Social, Mario Aguilar, sostuvo que “nosotros no buscamos acuerdos a espaldas de la ciudadanía, venimos a exponer lo que la ciudadanía está demandando y ustedes (el Gobierno) tienen que responder al pueblo movilizado, cuál es la voluntad real para avanzar en una Asamblea Constituyente soberana, sin acuerdos precocinados, sin fijar su forma de funcionar, el respeto de los Derechos Humanos y avanzar en una agenda social robusta que vaya en favor de resolver los problemas de la gente, pero nada de eso ha tenido respuesta”, señaló. El representante del Magisterio criticó además el apoyo que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, entregó a la acción represiva de Carabineros “ratificamos nuestra decisión de desahuciar la interlocución con el gobierno, porque el ministro Blumel respalda la actuación de Carabineros, respalda el lanzamiento de bombas lacrimógenas a la cara de la gente, respalda que haya jóvenes cegados, respalda al Intendente y su decisión de restringir el libre tránsito de las personas, entonces cuando el ministro respalda que se sigan violando los Derechos Humanos nosotros decimos que no hay nada que seguir conversando”. Respecto de la agenda social, la Mesa recalca que no hay ningún punto que toque el modelo y, en cambio, “se mantiene el eje en la salud privada, sigue permitiendo el lucro de las isapres, lo mismo en materia de pensiones, no se aprecia voluntad de un cambio en el sistema, en educación la Ministra solo se preocupa de agredir a los profesores, no hay respuesta a los deudores CAE, no hay voluntad respecto de incrementar los salarios y, por lo mismo, profundizaremos las movilizaciones incluso durante el verano”. En ese sentido, la Mesa de Unidad Social señaló que, dentro de los próximos días, se anunciará un cronograma de movilizaciones para los meses de verano y con el foco puesto en marzo, mes en el cual se incrementarían las movilizaciones. Finalmente Aguilar señaló que “el Gobierno del ocho por ciento ya no está en condiciones, ni tiene la voluntad de dar paso a los cambios, por lo que tendrá que ser la ciudadanía que, de forma soberana, vaya imponiendo estos cambios”. Foto: Agencia Uno.

