Nacional Política Bárbara Figueroa: "Mentir es el peor camino que puede elegir el Gobierno" Luego de que desde la Mesa de Unidad Social anunciaran la suspensión del diálogo con el Gobierno, la presidenta de la CUT advirtió sobre la incapacidad del Ejecutivo para reconocer los factores que motivan la crisis social que afecta al país. Fernando Seymour D. Lunes 6 de enero 2020 20:12 hrs.

El 28 de noviembre, los representantes de la Mesa de Unidad Social, que agrupa a más de 150 organizaciones, asistieron al Palacio de La Moneda luego de recibir una invitación del ministro del Interior, Gonzalo Blumel. El objetivo de los dirigentes sindicales era instalar propuestas y discutir las mejores alternativas para enfrentar la crisis social y política que se vive en el país. Sin embargo, cinco semanas después, y luego de algunas reuniones en un par de ministerios, los integrantes de la Mesa consideran que los temas de fondo han estado ausentes, tales como las violaciones a los derechos humanos, las garantías democráticas en el proceso constituyente y el debate sobre una agenda social más ambiciosa. Fue por ello que, durante el pasado fin de semana, decidieron suspender el diálogo con los representantes del Gobierno, argumentando que se trata de una instancia “infructuoso y discontinua”, tal como lo definió, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, asegurando que se requiere un genuino compromiso por parte del Ejecutivo para recoger los planteamientos. “Para poder superar la profunda crisis que estamos viviendo como país, necesitamos mucho más de lo que se ha puesto ahora sobre la mesa”, exigió la líder sindical. Igualmente aseguró que “puede que el Ejecutivo no comparta aquello, está bien, pero tampoco nos pueden obligar a nosotros a tener que sumarnos, tal como se ha tratado de obligar a los partidos políticos a acuerdos que para ellos son suficientes, pero que no necesariamente responden a las expectativas”. Por ello, no dudó en aseverar que “es indignante que te traten de decir que escucharon lo que uno trata de plantear y que por eso se hacen las propuestas que ya conocemos. Mentirnos entre nosotros es el peor camino que puede elegir el Gobierno”. En ese sentido, Bárbara Figueroa advirtió de la incapacidad por parte del Ejecutivo para reconocer aquellos factores que motivan la crisis social que afecta al país, pues las autoridades intentarían tratar un síntoma y no la enfermedad. Asimismo, lamentó que exista una estrategia de querer bajar el perfil al proceso de transformaciones, con la intención de no dejar precedentes que obliguen a las autoridades a generar cambios estructurales mayores. “Resulta paradójico que, frente a una situación tan compleja como la que vive nuestro país, el énfasis del Gobierno haya estado durante estos casi ochenta días, única y exclusivamente, en la recuperación del orden público; es decir, sin conflictos, sin manifestaciones, sin demandas en la calle”, analizó. Y agregó: “En eso se equivocan profundamente, porque lo que dio sentido y razón a que hoy estemos hablando de una agenda, al menos en materia constitucional, no hubiese sido posible, porque no era materia del programa de Gobierno, de no ser por las manifestaciones”. "El Bloque Sindical de US, desahucia públicamente cualquier diálogo con el gobierno por considerarlo un esfuerzo estéril, que no ha dado ningún resultado en cambios estructurales para la ciudadanía y anuncia intensificación de las movilizaciones" @UnidadSocialCh pic.twitter.com/LhdiMVARAi — MirasolRadio (@mirasol_radio) January 6, 2020 Además, la presidenta de la CUT se sorprendió al constatar que la agenda del Gobierno continúe siendo la misma del programa presidencial de Sebastián Piñera a pesar de todo lo que está ocurriendo en el país, donde las propuestas que se han ido anunciando provienen justamente de ese programa. Su advertencia es que mientras la ciudadanía no sienta que sus demandas realmente están siendo escuchadas, el nivel de conflicto no disminuirá. “Viene un gran debate, en el marco del proceso constituyente y la nueva Constitución”, anticipó, añadiendo que “si nosotros queremos que la ciudadanía sienta que es realmente un proceso donde puede haber cambios sustantivos, necesitamos dar señales hoy”. Junto a ello, Bárbara Figueroa planteó que “si esas señales no están, evidentemente que también la desconfianza de la ciudadanía sobre lo que pueda venir, incluso en el marco del proceso constituyente, es un riesgo que el Ejecutivo debe ser capaz de asumir. No puede adjudicárselo a otros, cuando en realidad los que no han estado a la altura de dar respuestas efectivas son ellos”. Cabe destacar que, este martes, se realizará una asamblea con la participación de representantes de las distintas organizaciones que integran la Mesa de Unidad Social, con el objetivo de dar cuenta de manera oficial sobre la decisión de no continuar, por ahora, el diálogo con el Gobierno, así como analizar los próximos pasos a seguir.

