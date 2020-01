d3ae233de5

Nacional Política Con miras a la Constituyente: Chile Vamos llega a acuerdo por paridad de género En materia de independientes, Chile Vamos propuso mantener la fórmula que se utilizó en la última elección de diputados, es decir el, 0,4 por ciento del padrón electoral. Claudia Carvajal G. Lunes 6 de enero 2020 17:30 hrs.

Este lunes, la Comisión de Constitución del Senado revisó el proyecto de Reforma Constitucional que busca garantizar la paridad de género, la reserva de escaños en el órgano constituyente para representantes de pueblos originarios y la conformación de pactos electorales de independientes, en el proceso de presentación de candidatos a integrar el mismo. El domingo, en la residencia de Sebastián Piñera, la coalición de Chile Vamos acordó un método para garantizar la paridad de género en el órgano constituyente en caso que el 26 de abril, el plebiscito ciudadano entregue como resultado una aprobación a la idea de una nueva constitución que rija nuestro ordenamiento jurídico. La fórmula presentada por el oficialismo es el de listas cerradas por distritos, en las que mujeres y hombres estarán alternadamente como cabeza de listas de modo de alcanzar efectivamente la paridad. Sobre la resolución tomada por Chile Vamos, el presidente de Renovación Nacional, diputado Mario Desbordes expresó que el objetivo de la coalición es que haya paridad de género en la constituyente y que para ello, no están ligados en forma vinculante con un sistema específico. “No estamos dispuestos nosotros a casarnos con una fórmula que sea inviable y que tire al suelo la paridad de género (…). Yo no comprendería que todos los que trabajamos en política no seamos capaces de garantizar que en la próxima constituyente, si así lo quiere la ciudadanía, exista la misma cantidad de hombres y mujeres. Sería inaceptable, sería no entender lo que pasa en el Siglo XXI en cualquier sociedad que busque ser medianamente civilizada. Por lo tanto, nos interesa eso. No estamos casados con la fórmula que aprobamos en la Cámara. Nos sigue pareciendo que es una buena fórmula”. La decisión adoptada por Chile Vamos deja atrás la idea de una doble papeleta, ya que estimaron que este podría propiciar un aumento de votos nulos por lo engorroso del sistema. Así lo explicó el senador Rodrigo Galilea. “Nos pareció que lo que mejor armonizaba todas estas inquietudes, tanto de paridad, reconocer la validez del voto de cada uno de los chilenos, como también reconocer y dar importancia a la preparación de los eventuales constituyentes, es el de las listas cerradas por partido por distrito, que se van a ir alternando en el encabezamiento de mujeres en cada distrito y por cada partido, para que así finalmente se de casi el 50 y 50 entre hombres y mujeres”, sostuvo. Con Nueva Zelanda en la mira En materia de pueblos originarios, la Comisión de Constitución del Senado ha fijado sus ojos en Nueva Zelanda, ya que este país de Oceanía es un ejemplo mundial en materia de logros en la reparación y distribución de beneficios hacia sus pueblos originarios. Lo que postula el oficialismo implica tomar como base el padrón existente de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y a ello agregar a quienes deseen en una lista paralela. Para lo anterior, es necesario que los interesados realicen el trámite necesario en el Servicio Electoral (Servel) de modo de asegurar los escaños específicos a las comunidades originarias. Respecto de la participación de independientes, el acuerdo de Chile Vamos postula mantener lo aprobado en la Cámara de Diputados, es decir, exigir como requisito un 0,4% del padrón electoral de la elección de diputados de 2017 por distrito.

